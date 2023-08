Lachende Annemiek van Vleuten neemt zwaaiend afscheid: ’Het is nu mooi geweest’

„Ik reed in de voorlaatste ronde lek”, vertelde Van Vleuten. „En daarvoor had ik ook al pech gehad. Maar na die lekke band was ik kansloos. Ik kon niet anders dan dat accepteren. Zo ervaren ben ik inmiddels wel. Daarom besloot ik maar om te genieten. Ik heb genoten van al die mensen die me aanmoedigden. Ik kreeg daar kippenvel van. Maar het is nu mooi geweest.”

Van Vleuten was tevreden over haar race. „Ik heb hard gewerkt voor Demi Vollering”, zei ze over haar landgenote die uiteindelijk tweede werd. „Ik heb alles voor haar gegeven. Het was jammer dat ik lek reed. Want Demi en ik reden allebei voorin. Veel landen waren maar met één renner in de kopgroep vertegenwoordigd, maar ik denk dat Kopecky uiteindelijk verdiend heeft gewonnen. Ze was de sterkste.”