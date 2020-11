Duitsland-Oekraïne gaat ondanks coronavrees gewoon door

Matthias Hasberg, woordvoerder van speelstad Leipzig, bevestigde dat de Oekraïense delegatie niet in quarantaine hoeft te gaan. Daar werd in aanloop naar de wedstrijd voor gevreesd, zeker als er tijdens de laatste testronde nog meer besmettingen waren geconstateerd. Volgens Hasberg zijn de Oekraïners erin geslaagd de besmette mensen voldoende af te zonderen waardoor het virus niet is overgedragen op de rest van de ploeg.

Reglementaire nederlaag

De reglementen van de UEFA stellen dat een team moet spelen als ze minimaal dertien gezonde spelers hebben, inclusief een doelman. Wedstrijden kunnen worden uitgesteld of verplaatst naar neutrale locaties, afhankelijk van de omstandigheden, maar teams lopen ook het risico om een reglementaire nederlaag te incasseren.

Het eerste duel tussen Duitsland en Oekraïne eindigde in een 2-1 overwinning voor de Duitsers, hun eerste in de Nations League. Beide ploegen hebben zes punten, eentje minder dan koploper Spanje. Zwitserland staat onderaan met twee punten.

Noorse voetbalbond twijfelt over afreizen naar Roemenië

De Noorse voetbalbond heeft ernstige twijfels of de nationale ploeg moet afreizen naar Roemenië voor het duel van zondag in de Nations League. Het team verblijft na een besmetting bij een speler in quarantaine in een hotel in Oslo en heeft de reis naar Boekarest uitgesteld.

„De NFF voelt een sterke drang om het voortouw te nemen en bij te dragen aan het werk van de autoriteiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Geen enkel sportief of financieel belang is groter dan de gezondheid. We willen de regels van de autoriteiten niet overtreden en vrezen de gevolgen van het niet deelnemen aan wedstrijden niet”, aldus de bond in een verklaring.

Oud-Feyenoorder Omar Elabdellaoui testte eerder in de week positief op het coronavirus. Daarop besloot de selectie, op advies van de Noorse gezondheidsinstanties, in quarantaine te gaan.

Het duel met de Roemenen staat voor zondag 20.45 uur op het programma. Woensdag treedt Noorwegen in de Nations League aan tegen Oostenrijk. Ook dat is een uitwedstrijd. De Noren maken nog kans op groepswinst; ze hebben na vier duels negen punten.