Luuk de Jong ziet Sevilla-doelman scoren, goalie in Portugal na 15 jaar wéér trefzeker

Na een corner vanaf de rechterflank kreeg Bono de bal met het nodige fortuin voor zijn voeten, waarna hij met links hard uithaalde. De verdediging van Valladolid faalde opzichtig. Het betekende het laatste moment van de wedstrijd.

Invaller Luuk de Jong was van waarde voor de bezoekers; bij de corner waaruit het doelpunt viel, kopte hij de bal terug. De Jong kwam bij Sevilla halverwege de tweede helft binnen de lijnen voor Karim Rekik, die wel aan de aftrap stond.

De 1-0 van Valladolid werd vlak voor rust gemaakt uit een penalty, die door Fabián Orellana benut werd.

Het gelijkspel van Sevilla blijft zonder grote gevolgen. De ploeg van trainer Julen Lopetegui behoudt de vierde plaats en staat nog 10 punten voor op nummer 5 Real Sociedad, dat nog wel een duel tegoed heeft. De vier beste clubs plaatsen zich voor de Champions League.

Doelman Ricardo tijdens het duel met Estoril van vorige week. Ⓒ Getty Images

Ricardo Nunes

Ook in Portugal vond zaterdag een keeper het net. Hoewel het Portugese Varzim een teleurstellend seizoen draait, was het zaterdag wel feest bij de nummer voorlaatst van de Segunda Liga. In eigen huis werd met 2-0 gewonnen van Mafra, dat de achtste plek bezet. Doelman Ricardo Nunes was de gevierde man.

De 38-jarige goalie, geboren en getogen in Póvoa de Varzim en een kind van de club, hield niet alleen de nul, ook was hij hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de tweede treffer van de thuisploeg.

In de 53e minuut, Nelson Agra had voor rust al voor de 1-0 gezorgd, trapte Ricardo de bal vanuit zijn handen met volle kracht naar voren. Alles en iedereen, onder wie concullega Carlos Henriques, verkeek zich op de inzet, waarna het leer via een stuit in het net aan de andere kant van het veld belandde.

Ricardo kon zijn geluk niet op en schreeuwde het uit. Hij rende onmiddellijk naar de zijlijn waar hij uitbundig feestvierde met teamgenoten en stafleden. De ploeg kon een succesje wel gebruiken. Alleen Porto B heeft momenteel minder punten dan Varzim, drie om precies te zijn, al kan de beloftenploeg zondag bij een zege op Sporting Covilha op doelsaldo weer voorbijsteken.

Ricardo weet trouwens wat het is om te scoren voor Varzim. Hij werd in 1992 als tienjarig ventje opgenomen in de jeugdopleiding van Varzim en speelde tussen 2003 en 2007 46 duels voor de club. In 2006, tegen Moreirense FC, was hij met een verre uittrap al eens goed voor een doelpunt.

In 2020, na omzwervingen via Académica, União Leiria, Porto, Vitoria Setubal en Chaves, keerde Ricardo terug bij zijn oude liefde Varzim.