Oppermachtige Bol verlengt ongeslagen status, Van Klinken verrast in Diamond League

Bol liep in het laatste deel van de race de concurrentie op grote afstand. De Jamaicaanse Rushell Clayton eindigde op de tweede plaats in een tijd van 53,84 seconden, voor Gianna Woodruff uit Panama (54,46).

Bol is nu al sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Met haar tijd van 52,30 scherpte ze in Oslo bovendien haar beste seizoenstijd aan. Ze zette twee weken geleden in de Diamond League in Florence een tijd van 52,43 op de klokken.

Het persoonlijke record van Bol, die zich de laatste tijd concentreert op het maken van langere passen tussen de hekjes, staat op 52,03. De 23-jarige Amersfoortse hoopt dit seizoen als derde vrouw ooit de grens van 52 seconden te breken. Het hoofddoel dit jaar is echter het veroveren van de gouden medaille op de WK deze zomer in Boedapest.

,,Oslo en ik zijn een goede combinatie”, reageerde Bol kort na afloop. ,,Het was een mooie strijd en de sfeer in het stadion was fantastisch.”

Van Klinken

Van Klinken maakte indruk met een worp van 66,77 meter. Daarmee was ze de wereldtoppers Valarie Allman en Sandra Perkovic te snel af. Allman wierp 66,18 meter, terwijl Perkovic het bij 65,26 meter hield. Door de goede prestaties van vorig jaar doet de 23-jarige Van Klinken voor het eerst mee in de Diamond League.

,,Ik was aan het wachten op het moment dat ik dit niveau concurrentie zou treffen”, zei Van Klinken. ,,Er lopen op dit moment heel veel goede vrouwen rond die voor de medailles gaan. Ik ben heel blij dat ik vandaag degene ben die de strijd heeft gewonnen, zeker omdat Valarie en Sandra er ook waren.”

Koster en Schilder

Op de 3000 meter liep Maureen Koster een fraai persoonlijk record. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn kwam tot een tijd van 8.35,93, ruim onder haar snelste tijd van 8.42,28. De tijd was goed voor de negende plaats in Oslo. Diane van Es werd op dezelfde afstand veertiende met een tijd van 8.56,28. Beatrice Chebet uit Kenia won in 8.25,01.

Kogelstootster Jessica Schilder was na drie ongeldige pogingen snel klaar in Oslo. De Canadese Sarah Mitton won het onderdeel met een eerste poging van 19,54 meter.