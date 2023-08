West Ham United biedt 30 miljoen euro op Edson Alvarez

Zaterdagmiddag – zodra het mondelinge bod op papier is gezet – treden de Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax en zijn landgenoot Tim Steidten van West Ham United in overleg. En de verwachting is dat de deal snel kan worden beklonken. Ajax heeft bij monde van toenmalig technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar toegezegd te zullen meewerken aan een transfer van Alvarez en Mislintat zei zich aan die afspraak te zullen houden.

Alleen zal hij wel iets meer willen ontvangen dan de Engelsen nu bieden. Ajax zou 40 miljoen euro verlangen, waardoor de verwachte transfersom ongeveer 35 miljoen euro, exclusief bonussen, bedraagt. Het is een stuk minder dan de 55 miljoen euro die Chelsea een jaar geleden aan het einde van de transfermarkt bood. De Londenaren waren zelfs bereid tot zestig miljoen euro te gaan, maar Hamstra, Huntelaar en financieel directeur Susan Lenderink vonden dat te weinig, omdat met Alvarez de Champions League moest worden behaald. Ook die inkomsten liepen de Amsterdammers mis. Vooruitlopend op het vertrek van Alvarez trok Mislintat al de jonge Bosniër Benjamin Tahirovic (18) aan.

Voor Alvarez, die in de zomer van 2019 voor 15 miljoen euro van Club America werd overgenomen, ligt in het Olympisch Stadion in Londen een dik contract klaar. Naar verluidt verdient de middenvelder tot 2028 ongeveer 9 miljoen euro bruto per jaar. Tot dusver speelde hij 147 wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde en zes assists leverde.

De Mexicaan stond – nadat een eerdere transfer naar Borussia Dortmund afketste – ook op de radar van een aantal andere, grotere clubs. Omdat die pas later in de transferwindow een beslissing over zijn eventuele komst wilden nemen, besloot Alvarez niet langer te wachten en ’ja’ te zeggen tegen West Ham United, dat hem in meerdere gesprekken overtuigde. De bal ligt nu bij Mislintat en Steidten.