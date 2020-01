Mathieu van der Poel maakt favorietenrol opnieuw waar in Gullegem

De favoriet van Alpecin-Fenix reed halverwege de wedstrijd weg bij de concurrentie en liet Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel, respectievelijk de nummer 2 en 3, ver achter zich.

De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die recent terugkeerde na blessureleed, werd vierde. Voor Van Aert was het pas zijn tweede veldrit van het seizoen na de wedstrijd van vorige week vrijdag in Loenhout, waar hij als vijfde finishte.

Van der Poel (24) schudde in de vijfde ronde een kopgroep van vier, met Van Kessel, Vanthourenhout en Van Aert, af en soleerde naar de zege. Van der Poel blijft zo nagenoeg onklopbaar in het veldrijden. Hij boekte in Gullegem al zijn achttiende seizoenszege.

„In het begin van de cross lag het tempo zeer hoog. Het was dan ook niet het moment om er alleen vandoor te gaan. Op de lange, rechte strook had je wind tegen. Op de rest van het parcours had je minder last van de wind, zeker ook omdat er een massa volk langs het parcours stond. De laatste vijf tot zes crossen is de publieke opkomst telkens zeer groot. Vorig jaar was hier eveneens veel publiek, maar vandaag was het nog net iets beter. Het is het bewijs dat het veldrijden verre van dood is”, zei Van der Poel.

Van Aert kon Van der Poel nog niet bedreigen, maar presteerde naar behoren. „Hij lijkt me best in orde na zijn rentree”, meende Van der Poel. „Ook in Loenhout was hij al sterk. Hij deed het vandaag opnieuw meer dan voortreffelijk. Wout komt immers van heel ver.”

Bekijk ook: Tour de France wil Mathieu van der Poel