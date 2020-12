Stoffel Vandoorne voelt zich gepasseerd door Mercedes: ’Dit doet pijn’

Vandoorne rijdt voor Mercedes in de Formule E-klasse en is reservecoureur voor de renstal: „Hallo jongens, ik dacht dat je een update zou willen na het nieuws van de afgelopen dagen. Ten eerste wil ik Lewis Hamilton een spoedig herstel wensen, hopelijk zit hij zo snel mogelijk weer in de auto. Er is niemand die hem echt kan vervangen!”

Hij vervolgt: „Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik dit weekend niet de kans krijg om voor Mercedes te rijden. En dat nadat ik het hele jaar naar alle Formule 1-races ben gereisd en er zoveel tijd, fysieke training en toewijding heb ingestoken. Dit doet pijn!”

Wel respecteert Vandoorne de keuze voor Russell. „Hij is een van de meest opvallende rijders en verdient deze kans volledig.” De Belg is vastberaden om nog een keer zijn kans te pakken. „Het zijn momenten als deze die mijn drive nog groter maken en ik kan je verzekeren dat ik 100 procent alles zal blijven geven! Heel erg bedankt iedereen voor al de steunberichten! Die waren geweldig.”

Bekijk ook: Russell na nachtelijk telefoontje vervanger Lewis Hamilton

Bekijk ook: George Russell vervangt Lewis Hamilton bij GP in Bahrein

Podcast Formule 1

Luister ook naar de nieuwe Formule 1-podcast van De Telegraaf, met verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers: