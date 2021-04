Memphis Depay verliest dure punten met Olympique Lyon, Lille klopt PSG

Jonathan Clauss maakte de openingstreffer voor RC Lens. Lucas Paquetá tekende in de slotfase voor de gelijkmaker van Lyon, dat de wedstrijd met tien man eindigde. Islam Slimani kreeg in blessuretijd een rode kaart voor een harde overtreding. Memphis Depay speelde de hele wedstrijd voor Lyon en kreeg een gele kaart.

De beste twee ploegen van Frankrijk plaatsen zich voor de nieuwe editie van de Champions League. De ploeg die als derde eindigt, mag aan de voorronden van de koningsklasse deelnemen. AS Monaco is de nieuwe nummer 3 van de Ligue 1, na een ruime zege op FC Metz (4-0). Lyon heeft een punt minder dan AS Monaco.

Lille klopt PSG in topper

Paris Saint-Germain kwam voor de interlandperiode na lang achtervolgen op gelijke hoogte met Lille OSC. De Parijzenaars moeten opnieuw gaan jagen, want er werd zaterdag thuis met 0-1 verloren van de medekoploper, waar Sven Botman negentig minuten speelde.

Er stonden twintig minuten op de klok toen de bezoekers aan de leiding kwamen. De bal werd teruggelegd en Jonathan David schoot keihard binnen. De gevreesde aanvaller schoot de bal binnen. Het bleek al snel zijn belangrijkste wapenfeit, want even later moest hij het veld geblesseerd verlaten.

Jonathan David viert zijn goal met Neymar op de voorgrond. Ⓒ ANP/HH

Na de pauze ging PSG op jacht naar de gelijkmaker. Het creëerde het meest, maar de beste kansen waren wel voor de bezoekers. Doelman Keylor Navas moest zich enkele keren onderscheiden. In de slotfase kreeg zowel Neymar - die door Botman uit de wedstrijd was gespeeld - als Tiago Djalo nog een tweede gele kaart na een onderonsje en dus rood, waardoor beide teams met tien man eindigden.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Kamran Ullah het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.