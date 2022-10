Max Verstappen: ‘We gaan nog voor meer’

In Mexico boekte Verstappen zijn veertiende overwinning van het jaar. Dat is al een absoluut record. ,,Het is een geweldig jaar”, zei de wereldkampioen. ,,We genieten hier zeker van en gaan nog voor meer.”

Er zijn nog twee races te gaan, in Brazilië en Abu Dhabi. In Mexico maakte Verstappen wederom indruk. ,,De start hielp me al enorm, omdat ik aan de leiding kon blijven na bocht één. We hadden een andere strategie dan de auto’s om ons heen (Mercedes, red.), maar de snelheid van de auto was opnieuw heel goed. Het was nog een lange stint op de medium-band, maar het werkte allemaal.”

Lewis Hamilton finishte als tweede en kon aan het begin goed bijblijven, maar in de slotfase kwam de Brit er ten opzichte van Verstappen niet meer aan te pas. ,,Red Bull was sneller vandaag en ik denk dat zij uiteindelijk ook de betere bandenstrategie hadden. Ik denk dat het beter was geweest om op het zachtste rubber te starten. Aan het begin ging het nog wel, maar die hardste band op het einde werkte niet.”