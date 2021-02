Thomas Tuchel wilde Luis Suarez naar PSG halen: ’Een van de beste spitsen aller tijden’

Bij PSG kregen ze destijds door dat Suarez moest vertrekken bij FC Barcelona. „En wie zou er op zo’n moment niet geïnteresseerd zijn om een van de beste spitsen aller tijden over te nemen?” Tuchel onthulde een poging te hebben gedaan om Suarez daadwerkelijk aan boord te krijgen in Frankrijk, maar hij kreeg nul op het rekest. „Hij wilde in Spanje blijven en bewijst opnieuw zijn waarde. Suarez is een geboren spits. Hij is nooit tevreden. Wat een mentaliteit, wat een speler.”

De 34-jarige Suarez scoorde dit seizoen al zestien keer in twintig competitiewedstrijden voor Atletico. Daarmee is hij samen met Lionel Messi topscorer in La Liga. „Hij is een geboren aanvaller en heeft de mentaliteit van een topspits die alleen maar wil scoren. We zijn ons bewust van zijn kwaliteiten en zullen op ons best moeten zijn om hem af te stoppen.”

