Rangers ontslaat Van Bronckhorst na magere periode

In het afgelopen jaar heeft hij veel bewerkstelligd met Rangers. Een Europa League-finale, het veroveren van de Schotse beker en de inkomsten van miljoenen dankzij absolute recordtransfers zijn de zaken waarop de club trots was. Maar de moeilijke periode in de Champions League en een paar tegenvallende resultaten in de competitie zijn voor een deel van de investeerders, die eigenaar zijn van de club, aanleiding om hem nu toch al te vervangen.

Van Bronckhorst is het slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Hij bereikte al heel snel successen, dat zorgde voor miljoenenverkopen maar de club weigerde met de inkomsten weer fors te investeren. En dat was nu juist nodig in een seizoen, waarin de Champions League met een moordend speelschema op het programma stond. Tussen januari en augustus verkocht Rangers voor 40 miljoen euro aan spelers, daarvan werd slechts een klein deel besteed aan het versterken van de selectie.

Op het fysieke vlak werd een aanslag gepleegd, omdat vanwege het WK de Champions League in een korter tijdsbestek werd afgewerkt. Op het hoge niveau - Rangers kwam 10 jaar niet in het miljoenenbal uit - kon met de smalle selectie niet worden voldaan aan de hoge intensiteit. Om de drie dagen spelen wreekte zich met een groep die dat niet was gewend en niet was voorzien van kwaliteitsinjecties. In de afgelopen weken zat de oud-Feyenoorder opgezadeld met tien geblesseerde vaste krachten. Er waren geen goede vervangers beschikbaar en toch vond de clubleiding dat er gepresteerd moest worden.

De verwachting is dat de rest van de Nederlanders in de technische staf, waaronder Roy Makaay, op korte termijn de wacht zal worden aangezegd.