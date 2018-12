Van Gaal: 'Ik scoorde zeven keer tegen Ajax'

Veel jonge leden, maar ook volwassenen, waren bij binnenkomst van Van Gaal voortdurend in zijn nabijheid te vinden. Ze wilden een handtekening of een foto. De voormalige trainer van Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal nam daar volop de tijd voor.

'Ik mocht niet naar Ajax'

"Ik ben de jongste van negen kinderen”, liet hij de leden van de jubilerende club weten. "Al mijn broers voetbalden bij SV De Meer dat toen een rooms-katholieke vereniging was, en mijn zus turnde er. Onze vader nam ons op zondag mee naar het eerste, mijn oudste broer speelde in dat team."

Ook Van Gaal haalde het eerste elftal, waarmee hij kampioen werd. Van Gaal was toen de jongste speler. Ajax had het talent van SV De Meer al een tijdje op de radar. Van Gaal: "Ajax wilde mij in een eerdere periode reeds hebben. Met de B1 (onder 17) oefenden we een keer tegen de B4 van Ajax. We wonnen met 9-1 en ik scoorde zeven keer. Maar ik mocht de overstap niet maken van mijn familie. Ajax was namelijk geen rooms-katholieke club."

'Louis is zijn afkomst niet vergeten'

Als jochie ging Van Gaal vaak naar Ajax kijken. Samen met zijn vriendje, de huidige voorzitter van SV De Meer, Leo van Vuuren, sprong hij over een slootje om vervolgens het stadion binnen te glippen. Van Vuuren: "Bij het slootje springen haalde Louis de overkant, ik niet altijd. Ik belandde in de sloot.” Van Gaal: "Ik kreeg van mijn moeder een kwartje mee voor Ajax, maar ik hoefde op deze manier geen kaartje te kopen en kon het geld voor iets anders gebruiken."

De leden van SV De Meer smulden van zijn verhalen. Ze hebben veel respect voor de wereldberoemde voetbalcoach. Één van de leden laat het duidelijk blijken. "Louis is zijn afkomst niet vergeten. Hij is één van ons...."