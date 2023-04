Herbeleef: Feyenoord bijt zich weer stuk op AS Roma

Door onze Telesportredactie

Ondanks de goal van Igor Paixao haalt Feyenoord het niet in Rome. AS Roma is met 4-1 te sterk. Ⓒ Pro Shots

In het Stadio Olimpico van Rome vocht Feyenoord donderdagavond voor een plaats in de halve finales van de Europa League. Na de 1-0 overwinning in De Kuip was een gelijkspel tegen AS Roma genoeg om de laatste vier te bereiken, maar het mocht niet baten. Feyenoord verloor na verlenging uiteindelijk met 4-1 en is Europees uitgeschakeld.