Toestand Braziliaanse voetballegende Mario Zagallo (92) ’wel gunstig’

Zagallo boekt volgens de artsen „een gunstige vooruitgang.” Vorig jaar verbleef hij in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie.

Zagallo was de eerste die als speler én als bondscoach het wereldkampioenschap wist te winnen. De oud-ploeggenoot van de legendarische spelers Pelé en Garrincha veroverde als speler de wereldtitel in 1958 en 1962, waarna hij als bondscoach het WK van 1970 won. Als assistent-coach was hij ook betrokken bij de wereldtitel van Brazilië in 1994.

Alleen de Fransman Didier Deschamps (1998 en 2018) en de Duitser Franz Beckenbauer (1974 en 1990) wisten na Zagallo eveneens het WK te winnen als speler en als bondscoach.