Krul zit Liverpool flink dwars, maar net niet genoeg

Met bondscoach Ronald Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks van het Nederlands elftal op de tribune van stadion Carrow Road wist Krul met enkele knappe reddingen lang zijn doel schoon te houden. De Hagenaar werd in de 78e minuut alsnog gepasseerd door invaller Sadio Mané.

Slim duwtje

De Senegalees nam een lange bal van aanvoerder Jordan Henderson knap aan uit de lucht. Uit de draai knalde Mané de bal vervolgens in de korte hoek langs Krul. De aanvaller van Liverpool, die zijn rentree maakte na een paar weken afwezigheid vanwege een hamstringblessure, had een slim duwtje uitgedeeld aan verdediger Christoph Zimmermann toen hij de dieptepass van Henderson aannam. Ook de VAR zag er echter geen overtreding in.

Norwich City was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar spits Teemu Pukki schoot de bal in kansrijke positie recht in de handen van keeper Alisson Becker. Kort voor het doelpunt van Mané had Alexander Tettey de paal geraakt.

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij de ’Reds’, Georginio Wijnaldum werd na een uur spelen gewisseld door trainer Jürgen Klopp. Liverpool heeft aan kop van de Engelse competitie nu 25 punten voorsprong op titelverdediger Manchester City, dat pas woensdag speelt tegen West Ham United. De ploeg van Klopp zette 25 van de 26 competitieduels in winst om en speelde één keer gelijk.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League