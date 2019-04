Angst voor vierde plek pijnigde Leenstra

De 28-jarige schaatsster eindigde vier jaar geleden in Sotsji - achter drie landgenotes - als vierde op de olympische mijl en de angst om weer nét buiten de boot te vallen was na haar rit in een tijd van 1.55,26 levensgroot.

Lees ook: Wüst in tranen: 'Echt nog onwerkelijk'

Marrit Leenstra op weg naar bronzen plak. Ⓒ ANP

"Ik zag dat ik tweede stond, maar toen moesten Heather Richardson-Bergsma en Miho Takagi nog. Ik dacht: ik word vierde. Ik zag de bui al hangen... Ik ben echt heel emotioneel dat ik alsnog derde ben geworden", aldus Leenstra, die met de gouden Ireen Wüst en de zilveren Takagi naar het podium mocht, in gesprek met de NOS.

In Sotsji veroverde Leenstra wel een bronzen plak op de ploegachtervolging. "Maar nu heb ik eindelijk een individuele medaille. Goud is natuurlijk het doel, maar ik ben zo blij dat ik op het podium sta, dat ik niet weer vierde ben."

Bekijk hier de stand in de medaillespiegel.

Bekijk hier ook de uitslag van de 1500 meter en het volledige programma van de Winterspelen.