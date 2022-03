Sport Kort: LeBron James wipt over Karl Malone in recordlijstje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachduo Stam/Schoon naar finale in Mexico

10.00 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon spelen zondagavond de finale van het challenge-toernooi van het Mexicaanse Tlaxcala. Het Nederlandse koppel, als vijfde geplaatst, was in de halve finales in twee sets (21-14 21-15) te sterk voor de Braziliaanse vrouwen Elize Maia en Thamela Coradello.

In de finale wacht opnieuw een Braziliaans koppel: Barbara Seixas en Carol Salgado. Eerstgenoemde, 35 jaar inmiddels, pakte op de Spelen van Rio 2016 nog zilver. Schoon (20) en Stam (23) waren op de Spelen van Tokio het jongste duo. Kort daarna werden ze tweede bij de EK. De finale is om 21.30 uur Nederlandse tijd.

LeBron James wipt over Karl Malone in recordlijstje

09.47 uur: Ondanks 38 punten van sterspeler LeBron James heeft LA Lakers zaterdag een 127-119 nederlaag geleden op bezoek bij Washington Wizards in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Voor de Lakers was het de tiende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden. Ze behouden voorlopig de negende plaats in de Western Conference, met één zege meer dan nummer tien New Orleans. De negende stek geeft recht op een plaats in de barrages voor de play-offs. Washington is de nummer elf in de Eastern Conference.

Dankzij de 38 punten klom King James over Karl ’The Mailman’ Malone naar de tweede plaats op de topschutterslijst aller tijden. Malone sloot af op 36.928 punten, LeBron James heeft nu 36.947 punten achter zijn naam staan, goed voor een gemiddelde van 25,3 per wedstrijd. Topschutter Kareem Abdul-Jabbar scoorde tijdens zijn carrière 38.387 punten. „Dat record is natuurlijk een droom voor mij, maar momenteel wil ik er nog niet te veel over nadenken”, vertelde James na de wedstrijd.