Sport Kort: Maikel Zijlaard wint Olympia’s Tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Maikel Zijlaard wint Olympia’s Tour

17:05 uur Wielrenner Maikel Zijlaard heeft de 67e editie van Olympia’s Tour gewonnen. De 22-jarige wielrenner van de ploeg VolkerWessels verdrong landgenoot Elmar Reinders in de vierde en laatste etappe van de eerste plaats in het klassement. De laatste rit, met start en finish in Assen, werd gewonnen door de Brit Jim Brown.

Reinders (30) had een dag eerder de derde rit in Leek gewonnen voor Zijlaard en begon als leider aan de slotetappe. Door materiaalpech raakte Reinders echter op achterstand en hij kon niet meer terugkomen vooraan. Zijlaard sloot de laatste etappe af als vijfde en pakte de eindzege.

Olympia’s Tour is de oudste etappekoers van Nederland. De voorgaande twee edities gingen als gevolg van de toen geldende coronabeperkingen niet door. De wielerronde is van oudsher een etappekoers waarin talenten zich in de kijker kunnen rijden bij profteams. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Lars Boom, Cees Bol en Dylan van Baarle.

Wereldkampioene Balsamo wint Trofeo Alfredo Binda

16:45 uur De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de 47e Trofeo Alfredo Binda gewonnen, een wielerkoers uit de WorldTour voor vrouwen. De wereldkampioene was na zo’n 140 kilometer de snelste in een sprint van een uitgedunde groep. De renster van Trek-Segafredo hield haar landgenotes Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin achter zich. De Nederlandse Chantal van den Broek- Blaak finishte als vierde.

In de koers moest onder andere de Orino vier keer worden beklommen. Bij de laatste keer lag de top op zo’n 5 kilometer voor de finish, geen van de rensters in de eerste groep slaagde erin weg te rijden.

Voor Balsamo was het haar derde zege in de regenboogtrui. De 24-jarige Italiaanse won afgelopen najaar een rit in de Women’s Tour en vroeg in dit jaar een etappe in de Setmana Valenciana. Vorige week was ze tweede achter Lorena Wiebes in de Ronde van Drenthe.

De koers moest na een kleine 50 kilometer worden stilgelegd omdat er op het parcours, voordat de rensters zouden passeren, twee auto’s op elkaar waren gebotst. Daardoor was de weg enige tijd gestremd en werd de route enigszins aangepast.

Golfer Luiten eindigt in Johannesburg in top 10

16:00 uur Golfer Joost Luiten heeft het Steyn City Championship in Johannesburg afgesloten in de top 10. De 36-jarige Nederlander eindigde na vier rondes op een totaal van 272 slagen (-16), goed voor de gedeelde tiende plaats. Luiten had negen slagen meer nodig dan de Zuid-Afrikaanse winnaar Shaun Norris.

De 39-jarige Norris behaalde zijn eerste toernooizege op de DP World Tour, voorheen bekend als de Europese Tour. De Zuid-Afrikaan had drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Dean Burmester.

Luiten sloot het toernooi af met een stabiele ronde met drie birdies. Net als zaterdag eindigde hij op 69 slagen. De dagen daarvoor had Luiten scores van 68 en 66 genoteerd.

Darius van Driel eindigde op de gedeelde 64e plek met 282 slagen. Van Driel sloot af met een wisselvallige ronde met twee bogeys en zelfs een dubbele bogey, maar ook een eagle en drie birdies. Daan Huizing haalde de ’cut’ niet.

Italië in play-offs voor WK zonder verdediger Di Lorenzo

15:31 uur Italië moet het in de play-offs voor deelname aan het wereldkampioenschap in Qatar stellen zonder Giovanni Di Lorenzo. De 28-jarige verdediger heeft zaterdag in de competitiewedstrijd van zijn club Napoli tegen Udinese een knieblessure opgelopen.

Di Lorenzo, die tot dusverre op negentien interlands staat, meldde zich zondag wel bij de selectie. Onderzoek wees uit dat hij niet op tijd fit is.

Italië neemt het donderdag in de halve finale van de play-offs in Palermo op tegen Noord-Macedonië. Bij winst volgt een confrontatie met Portugal of Turkije.

De Italianen liepen deelname aan het vorige WK, in 2018 in Rusland, mis na verlies in de play-offs tegen Zweden. Dat was de eerste keer dat Italië niet op een WK was sinds 1958.

Crystal Palace ten koste van Everton naar laatste vier FA Cup

15:35 uur Na Chelsea heeft een tweede Londense club zich geplaatst voor de halve finales van de strijd om de FA Cup. Crystal Palace was op eigen veld te sterk voor Everton: 4-0.

Bij rust leidde de ploeg van coach Patrick Vieira al met 2-0. Marc Guéhi opende met een kopbal de score in de 25e minuut. Dat gebeurde kort nadat Everton-speler Andros Townsend met een op het oog ernstige blessure van het veld was gedragen.

Kort voor rust maakte Jean-Philippe Mateta met een schuiver de 2-0. Doelpunten van Wilfried Zaha en Will Hughes zorgden voor een nog hogere score.

Bij Everton ontbrak Donny van de Beek. De huurling van Manchester United was, net als Dele Alli, niet speelgerechtigd in de FA Cup.

Club Brugge nadert koploper Union tot op 5 punten

15:28 uur Club Brugge is leider Union in de hoogste klasse van het Belgische voetbal tot op 5 punten genaderd. De ploeg van coach Alfred Schreuder won in het eigen Jan Breydelstadion met 3-1 van Racing Genk. Union was vrijdag tegen Oostende blijven steken op een 1-1-gelijkspel.

Brugge trad aan zonder Nederlanders. Noa Lang verscheen het laatste kwartier in het veld, tien minuten later gevolgd door Bas Dost. Toen stond het al 3-1, na een 1-1-ruststand. Hans Vanaken had de thuisploeg in de vierde minuut op voorsprong gezet. De Japanner Junya Ito maakte kort voor de pauze gelijk.

Meteen na rust kwam Brugge via Charles De Ketelaere opnieuw op voorsprong. Genk raakte na een uur de Spanjaard Mujaid Sadick kwijt die rood kreeg na een overtreding op de doorgebroken Mats Rits. De Armeniër Sargis Adamyan maakte er niet veel later 3-1 van.

Zaak rond turncoach Wevers dient maandag bij ISR

14.56 uur: Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) behandelt maandagavond de zaak tegen turncoach Vincent Wevers. Dat bevestigt oud-turnster Petra Witjes na berichtgeving van de NOS. Wevers behoorde tot de turntrainers die in 2020 werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Een aantal coaches is inmiddels vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken. Witjes is een van de getuigen die maandag het woord zal voeren.

Wevers, de vader van de turntweeling Lieke en Sanne Wevers, heeft aan de NOS gemeld „om medische redenen” niet aanwezig te zijn bij de zitting. De coach werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Inmiddels is zijn dienstverband bij de bond beëindigd. Wevers zei eerder geen commentaar te willen geven zo lang de zaak bij het ISR loopt.

Witjes noemt het „laf” dat Wevers niet op de zitting verschijnt. „Je hebt toen je daden als een man verricht, wees dan ook een man als je ter verantwoording wordt geroepen”, aldus de oud-turnster.

Franse skiester Worley wint wereldbeker op de reuzenslalom

13.05 uur: De Franse skiester Tessa Worley heeft het wereldbekerklassement op de reuzenslalom gewonnen. De 32-jarige Française verzekerde zich in de laatste wedstrijd van het seizoen, voor eigen publiek in Courchevel, van de kleine kristallen bol. Worley had aan een vierde plek genoeg om het klassement te winnen.

De Italiaanse Federica Brignone zegevierde op de Franse piste. Brignone was over twee runs de beste in 2.14,68. Haar landgenote Marta Bassino werd tweede op 0,31 seconde, de derde plek was voor de Slowaakse Petra Vlhova (op 0,37).

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, winnares van de algemene wereldbeker, zette in de eerste run de beste tijd neer. Shiffrin verloor in haar tweede gang langs de poortjes echter heel wat tijd en eindigde op de zevende plaats.

De Zweedse Sara Hector ging de laatste reuzenslalom in als leidster in het klassement, maar de olympisch kampioene op dit onderdeel kwam in Courchevel niet verder dan de veertiende plaats. De kleine kristallen bol ging daardoor naar Worley, die in 2017 ook al de beste op de reuzenslalom was in de wereldbeker. Shiffrin eindigde in het klassement op de derde plaats.

Estafetteteams 4x400 meter naar WK-finales

12.30 uur: De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado met de tweede tijd de finale van de 4x400 meter bereikt. Dat deden Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Andrea Bouma en Lisanne de Witte in een tijd van 3.29,36. Alleen het team van de Verenigde Staten was sneller: 3.28,82.

Femke Bol werd gespaard voor de finale, die om 19.40 uur wordt gelopen.

Ook de Nederlandse mannen bereikten zoals verwacht de finale op de 4x400 meter. Isayah Boers, Nick Smidt, Jochem Dobber en Tony van Diepen kwamen tot de vierde tijd: 3.07,64. De Nederlanders waren afgelopen zomer goed voor zilver op de Olympische Spelen van Tokio achter het team van de Verenigde Staten. De Amerikanen misten de finale, waarvoor Spanje zich met de beste tijd (3.06,98) kwalificeerde. Ook de teams van Tsjechië en België waren sneller dan de Nederlandse mannen. De finale bij de mannen is om 19.55 uur de afsluiting van de wereldtitelstrijd.

Nederland, net als bij de vrouwen de regerend Europees kampioen, mist Liemarvin Bonevacia die kort voor de WK moest afhaken met een hamstringblessure.

Atleet Van der Schaaf op WK naar halve finales 60 meter horden

11.06 uur: Liam van der Schaaf heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado de halve finales bereikt op de 60 meter horden. Met zijn tijd van 7,72 eindigde hij niet bij de beste drie in zijn heat. Maar Van der Schaaf behoorde wel tot de zes tijdsnelsten die zich alsnog bij de achttien rechtstreeks geplaatste atleten voegden.

Met zijn tijd evenaarde Van der Schaaf zijn persoonlijk record. De halve finales beginnen om 17.05 uur.

Beachduo Stam/Schoon naar finale in Mexico

10.00 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon spelen zondagavond de finale van het challenge-toernooi van het Mexicaanse Tlaxcala. Het Nederlandse koppel, als vijfde geplaatst, was in de halve finales in twee sets (21-14 21-15) te sterk voor de Braziliaanse vrouwen Elize Maia en Thamela Coradello.

In de finale wacht opnieuw een Braziliaans koppel: Barbara Seixas en Carol Salgado. Eerstgenoemde, 35 jaar inmiddels, pakte op de Spelen van Rio 2016 nog zilver. Schoon (20) en Stam (23) waren op de Spelen van Tokio het jongste duo. Kort daarna werden ze tweede bij de EK. De finale is om 21.30 uur Nederlandse tijd.

LeBron James wipt over Karl Malone in recordlijstje

09.47 uur: Ondanks 38 punten van sterspeler LeBron James heeft LA Lakers zaterdag een 127-119 nederlaag geleden op bezoek bij Washington Wizards in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Voor de Lakers was het de tiende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden. Ze behouden voorlopig de negende plaats in de Western Conference, met één zege meer dan nummer tien New Orleans. De negende stek geeft recht op een plaats in de barrages voor de play-offs. Washington is de nummer elf in de Eastern Conference.

Dankzij de 38 punten klom King James over Karl ’The Mailman’ Malone naar de tweede plaats op de topschutterslijst aller tijden. Malone sloot af op 36.928 punten, LeBron James heeft nu 36.947 punten achter zijn naam staan, goed voor een gemiddelde van 25,3 per wedstrijd. Topschutter Kareem Abdul-Jabbar scoorde tijdens zijn carrière 38.387 punten. „Dat record is natuurlijk een droom voor mij, maar momenteel wil ik er nog niet te veel over nadenken”, vertelde James na de wedstrijd.