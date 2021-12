Orkun Kökcü: ’Feyenoord heeft veel vertouwen in me’

Premium Sport

Bobsleester Karlien Sleper overwint tegenslagen richting Spelen

Karlien Sleper mag zich in de monobob gaan opmaken voor deelname aan de komende Winterspelen, al bekent ze dat haar kennismaking met het sleeën geen liefde op het eerste gezicht was. „Ik was renster tijdens mijn eerste run ooit in een tweevrouwsbob. Ik zag niks, voelde alles trillen en werd duizelig...