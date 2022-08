Andries Jonker volgt Mark Parsons op als bondscoach Oranje Leeuwinnen

„Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan”, aldus Jonker. „Ook zagen we het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven.”

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee noemt Jonker ’een voor de hand liggende keuze’. „Hij heeft natuurlijk al ervaring opgedaan in de top van het vrouwenvoetbal en neemt bovendien veel kennis en ervaring mee uit de top van het mannenvoetbal. We hebben Andries niet voor niets eerder al gepolst. Hij staat al een tijd op ons lijstje. Het is daarom goed nieuws dat hij zo snel kan en wil instappen om het team te gaan leiden richting de kwalificatie voor het WK. Uiteindelijk moeten de Oranje Leeuwinnen altijd meespelen voor de prijzen en zo ziet Andries dat ook. We kijken enorm uit naar onze samenwerking.”

Woensdag maakt Jonker zijn selectie bekend voor de eerstvolgende interlandperiode, die aanstaande maandag begint. Op vrijdag 2 september oefent Nederland in Zwolle tegen Schotland. Vier dagen later volgt in Utrecht het cruciale WK-kwalificatieduel tegen IJsland, met als inzet een rechtstreeks ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Andries Jonker was afgelopen seizoen trainer van Telstar. Ⓒ ANP/HH

Jonker stopte afgelopen zomer als hoofdcoach bij Telstar. Anderhalf jaar geleden was hij na het vertrek van Sarina Wiegman ook al in beeld voor het bondscoachschap. Toen zei hij ’nee’, omdat hij nog dagelijks op het veld wilde staan. De KNVB koos uiteindelijk voor Mark Parsons. Met de 35-jarige Brit aan het roer kon Oranje niet imponeren op het EK in Engeland. Na een moeizame poulefase verloor Nederland als titelverdediger in de kwartfinale van Frankrijk. Ruim twee weken na de uitschakeling werd Parsons, die de spelersgroep overduidelijk niet achter zich had, aan de kant gezet.

Met Jonker wordt door de KNVB gekozen voor een terugkeer naar de lijn-Wiegman. De Noord-Hollander fungeert al jarenlang als een klankbord voor de huidige succescoach van Engeland. De twee komen niet bij elkaar over de vloer, maar zodra het over voetbal gaat zijn ze het over veel dingen eens.

Jonker (links) zet zijn krabbel onder het contract bij de KNVB. Ⓒ KNVB

Van KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee is bekend dat hij een fan is van Jonker, die in 2001 ook al een jaar bondscoach van het Nederlands vrouwenteam was. In totaal stond de trainer acht wedstrijden aan het roer en leidde hij zijn team naar vijf zeges. Twee keer werd verloren, een keer gelijkgespeeld. Jonker is altijd zeer begaan geweest met het vrouwenvoetbal en volgt de sport nog steeds op de voet. Tijdens het EK in Engeland schoof hij als analist aan bij de NOS.

„De EK-titel in 2017 gaf mij heel veel voldoening”, sprak Jonker in juli 2021 in de podcast TapeX. „Ik heb nog meegemaakt dat Bert van Lingen in 1990 op de barricaden ging om budget te creëren, zodat er wat mogelijk was voor het meisjesvoetbal. Je moest het toen letterlijk en figuurlijk nog maken. Van Lingen was de eerste die door een muur ging om iets voor elkaar te krijgen. Net als Vera Pauw later. Het fundament was van Bert, de muren van Vera en Sarina Wiegman zette uiteindelijk een prachtig dak op het huis. Dan ben je trots op al die mensen.”

Jonker is als trainer gepokt en gemazeld in het betaald voetbal. In 1999 debuteerde hij op het hoogste niveau bij FC Volendam. Later stond hij aan het roer bij MVV, Willem en VfL Wolfsburg. Telstar was zijn laatste club. Tussendoor werkte hij in de jeugdopleiding van de KNVB en was hij assistent-trainer van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. Bij die laatste club was hij zelfs nog een tijdje interim-hoofdtrainer. Tussen 2014 en 2017 was Jonker werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal.

Bekijk ook: Déze namen zingen rond na verwacht ontslag Parsons