Sport Kort: Olympische vlam maand lang in Fukushima

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: Olympische vlam maand lang in Fukushima

11.39 uur: De olympische vlam blijft de komende maand branden in Fukushima, de plaats in Japan waar de traditionele fakkelestafette zou beginnen voor de Zomerspelen in Tokio. Het vuur brandt in een lantaarn die te bezichtigen is het nationale trainingscentrum van Fukushima.

Die stad was met opzet uitgekozen als begin van de fakkeloptocht om de veerkracht van het Japanse volk te tonen. Fukushima werd in 2011 zwaar getroffen door een aardbeving en een kernramp.

„De olympische vlam dient nu als symbool van hoop voor de wereld om volgend jaar te vieren hoe de wereld het coronavirus heeft verslagen”, zei Yukihiko Nunomura van het organisatiecomité bij een sobere plechtigheid. De Spelen zijn als gevolg van de coronapandemie met een jaar uitgesteld.

De lantaarn met daarin de olympische vlam verhuist over een maand naar Tokio en zal daar op een nog nader aan te wijzen plek zijn te bezichtigen.

Zwemmen: Coronavirus treft Hongaarse zwemmers

10.29 uur: De nationale zwemselectie van Hongarije is zwaar getroffen door het coronavirus.

Acht zwemmers en een coach zijn besmet, meldde de zwembond van het land. De bekendste is Boglarka Kapas, de wereld- en Europees kampioene op de 200 meter vlinderslag.

De zwemmers zijn vermoedelijk geïnfecteerd tijdens een hoogtestage in het Turkse Erzurum. Opvallend was dat de zwemmers eerst allemaal negatief testen, maar bij een tweede test drie dagen later bleken ze allemaal besmet. Kapas maakte haar besmetting zelf bekend via social media. Ze liet weten een dag lang helemaal van slag te zijn geweest toen ze hoorde dat ze het virus had.

De zwemmers en de trainer zijn in quarantaine gegaan. De vrees bestaat dat er de komende dagen meer coronagevallen bijkomen in de zwemselectie.