UEFA schrapt duel voorronde CL na corona

De UEFA heeft het duel verboden, omdat er twee spelers van de Kosovaarse kampioen besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Het hele team van KF Drita is door de Zwitserse autoriteiten voorlopig in quarantaine geplaatst. Volgens de reglementen kan het duel de komende dagen nog worden afgewerkt, mits KF Drita een team op de been kan brengen. Zo niet, dan wint de Noord-Ierse club Linfield de ontmoeting reglementair met 3-0. De winnaar van de wedstrijd stuit op 18 augustus op Legia Warschau in de eerste voorronde van de Champions League.

Eerder op de dinsdag maakte ook Paris Saint-Germain, dat woensdag in de Champions League tegen Atalanta speelt, bekend dat een jeugdspeler van hen positief heeft getest op het coronavirus. De club liet weten dat het een voetballer uit de jeugdopleiding betreft, die geen contact heeft gehad met spelers die in voorbereiding zijn op de kwartfinale van de Champions League.

