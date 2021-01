Erik ten Hag noemt moeizame winst op Willem II ’dik en dik verdiend’

Na afloop van de 3-1 zege stelde hij dat zijn ploeg ’dik en dik verdiend’ gewonnen had van de nummer een na laatst van de Eredivisie. „We hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken door voor rust 1-0 te maken. Maar dat deden we niet. We krijgen wel een aantal, drie vier, grote kansen voor rust. Daarvan moet er een binnen. Vooral die met Davy Klaassen en Jurriën Timber, die elkaar in de weg lopen. Dan wordt het een wedstrijd die heel moeilijk is tegen een tegenstander die heel scherp is.”

„De mentaliteit is in ieder geval geweldig de laatste tijd”, vervolgt Ten Hag. „Ik denk dat het voetballend nog wel wat beter kan, maar als we deze spirit houden, dan zitten we in de goede richting. Uiteindelijk win je hier gewoon dik en dik verdiend.”

Geen commentaar van Brobbey

Opvallend was dat Ajax Brian Brobbey niet tegenover de media wilde laten reageren. De aanvaller, die als invaller met een goal en assist cruciaal was voor de zege, heeft zijn contract in Amsterdam nog altijd niet verlengd. Wel was er onlangs een goed gesprek tussen hem en technisch directeur Marc Overmars, maar een nieuwe verbintenis is er nog altijd niet.\

Ten Hag sprak wel over het goudhaantje, die bij zijn tweede balcontact al het doel trof. „Het ging wel heel snel. Duidelijk is dat hij het heel goed gedaan heeft. Hij heeft precies voor het effect gezorgd dat je wenst. We willen hem heel graag houden. Hij kan hier een heel mooi contract tekenen en heeft een mooie toekomst, dat perspectief heeft hij vandaag laten zien. Hij is jong, hij is gretig en heeft alle eigenschappen die je zoekt in een Ajax-spits.”

