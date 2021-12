Premium Het beste van De Telegraaf

Volendammer in dienst van SC Heerenveen grote held van Friese derby Henk Veerman: ’Het mocht wel weer eens een keer’

LEEUWARDEN - SC Heerenveen-spits Henk Veerman stond sinds eind september droog, maar de Volendammer had geen beter moment kunnen kiezen om die droogteperiode te doorbreken. Uitgerekend in de Friese derby tegen SC Cambuur, de eerste sinds 2016, was Henk Veerman weer belangrijk als goalgetter. Met twee goals had hij een groot aandeel in de 2-1 zege tegen SC Cambuur, dat het grootste deel van de wedstrijd met een man minder speelde door de rode kaart voor Doke Schmidt. Veerman benutte in de openingsfase een penalty en maakte vlak voor tijd met een kopbal de winnende goal.