Jürgen Klopp: ’Liverpool gaat titel niet verdedigen, maar aanvallen’

Maar we beginnen weer op ’nul’, zo liet de Duitser verder weten. Liverpool werd het afgelopen seizoen, lange tijd onderbroken vanwege de coronacrisis, voor de eerste keer in 30 jaar kampioen. In de Premier League zijn alleen Manchester United, Chelsea en Manchester City er in geslaagd twee keer achter elkaar kampioen te worden.

Het verdedigen van de titel brengt volgens Klopp geen extra druk met zich mee. „We gaan de wedstrijden in met dezelfde benadering als de afgelopen seizoenen. Daarin veranderen we niets. Waarom zouden we? En een titel heb je niet voor eeuwig. Hij is beschikbaar voor iedereen. Er is geen reden om daar al te lang bij stil te staan. We gaan gewoon weer proberen zo goed mogelijk te voetballen.”