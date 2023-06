Ex-Rode Duivel Stéphane Demol (57) overleden

Demol was ook 38 keer actief voor de nationale ploeg en scoorde op het WK 1986 zijn enige internationale doelpunt in de achtste finale tegen de Sovjet-Unie.

Demol hing in 2000 zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een periode als speler-trainer bij KSK Halle. Datzelfde jaar nog werd hij trainer bij KV Turnhout. Via Meerhout ging het naar KV Mechelen, Denderleeuw en AO Egaleo.

Tussen 2006 en 2008 was Demol assistent onder bondscoach René Vandereycken bij de Rode Duivels. Daarna trainde hij nog Charleroi en in onder andere Cyprus, Griekenland en Saoedi-Arabië. Daar was Hajer in 2016 zijn laatste baan als coach.