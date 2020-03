NOC*NSF sluit trainingscentra voor topsporters

„We willen ons strak houden aan de overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

Het trainingscentrum in Papendal gaat dicht, net als bijvoorbeeld schaatsstadion Thialf. „We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. We vragen nogal wat van sporters. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten”, aldus Hendriks.

De maatregel geldt tot eind maart, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Veel kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen kunnen nu niet doorgaan. „Dat is een ontzettend groot probleem”, zegt Hendriks. „We zijn dagelijks met het Internationaal Olympisch Comité druk bezig om alles in kaart te brengen.”

„Ik vind het een verregaande maatregel, het gaat voor topsporters om hun beroep”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over het dringende advies van NOC*NSF om trainingscentra voor topsporters te sluiten. De atleten trainen op Papendal, dat door de sportkoepel op slot wordt gedaan vanwege het coronavirus.

„Aan de andere kant heb ik hier ook wel begrip voor”, aldus Roskam. „De maatregelen die genomen moeten worden, gaan steeds verder. Dat raakt op een gegeven moment dan ook zo’n bijzondere groep als de topsporters.” Enkele atleten wonen zelfs op Papendal, het sportcentrum waar onder meer tennisbanen, een judohal, een sporthal, een dressuurbak, handboogaccommodatie en een atletiekbaan zijn gevestigd.

Voor maandag staat nog wel ’gewoon’ een training gepland voor Dafne Schippers en de andere atleten. „We komen met de technische staf bij elkaar om te kijken wat dit allemaal betekent. We kunnen atleten niet zomaar een berichtje sturen met de mededeling: blijf maar thuis. Er moeten nog wel een paar zaken geregeld worden. Zo wonen er ook wat atleten op Papendal.”

Voor de hardlopers zijn de consequenties niet enorm groot. „Zij kunnen buiten trainen, dat is niet heel ingewikkeld. Ze hoeven dat ook niet in een groep te doen. Maar voor de technische nummers ligt dat anders”, aldus Roskam. Uitwijken naar het buitenland om daar te trainen, ziet de directeur niet zo snel gebeuren. „Het aantal landen waar je heen zou kunnen, vermindert met de dag.”

Zwembaas Cats: ’Topsport komt helemaal tot stilstand’

De Nederlandse topzwemmers verhuisden zaterdag met z’n allen naar Drachten, omdat ze dachten daar voorlopig in afzondering te kunnen doorgaan met trainen. Amper een dag later moesten ze hun spullen opnieuw inpakken en terug naar huis. „De topsport komt nu echt even helemaal tot stilstand”, zegt de aangeslagen technisch directeur André Cats. „We gaan ons nu allemaal richten op onze gezondheid, onze gezinnen en omgeving.”

Topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Arno Kamminga, Ferry Weertman en Kira Toussaint namen zaterdag hun intrek in een Fries klooster. In het nabijgelegen zwembad De Welle, dat al gesloten was voor publiek, zouden ze voorlopig doortrainen. Sportkoepel NOC*NSF gaf zondag echter het dringende advies om alle trainingscentra voor topsporters te sluiten.

„Ik snap die beslissing”, aldus Cats. „En dus gaan we weer verhuizen, terug naar huis. De zwemmers reageerden verslagen en verdrietig, ze worden nu heel hard geconfronteerd met het feit dat hun zwemseizoen en droom op een goede voorbereiding op de Olympische Spelen in rook opgaan. Maar ze zijn ook begripvol. Iedereen is onder de indruk van de hele situatie.”

De zwemmers moeten de komende weken dus op zoek naar alternatieve trainingsvormen. „De gemiddelde Nederlander heeft geen 50-meterbad in z’n achtertuin liggen. Dus ja, dat komt tot stilstand. Daar word je als zwemmer niet beter van. Maar inmiddels is wel duidelijk dat heel de wereld met deze situatie te maken heeft”, aldus Cats.

Over het doorgaan van de Olympische Spelen wil de directeur van de zwembond niet speculeren. „Als ik wel iets geleerd heb deze week, is dat het zinloos is om in de toekomst te kijken. De waarheid van vandaag is morgen weer heel anders.”