Ex-internationals Israël, Van de Kerkhof, Van Hooijdonk en Vlaar blij met aanstelling ’Louis van Gaal is een eigenwijze sodemieter’

Door Jeroen Kapteijns & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal zat in juni tijdens de oefenwedstrijd Nederland-Schotland in de Algarve nog op de tribune, binnenkort zit hij weer bij op de bank als Oranje speelt. Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Eindelijk kon het akkoord, dat de KNVB op 22 juli (mondeling) met Louis van Gaal, Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek al had, wereldkundig worden gemaakt. De handtekeningen zijn gezet en dus kon het persbericht de deur uit. Rinus Israël, Willy van de Kerkhof, Pierre van Hooijdonk en Ron Vlaar geven hun mening over de aanstelling van comeback kid Van Gaal, die in Zeist aan zijn derde termijn begint, en zijn enthousiast.