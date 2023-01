Everton bevestigt ontslag coach Frank Lampard

„Everton bevestigt dat Frank Lampard zijn positie als trainer van het eerste elftal heeft verlaten”, meldt de club in een verklaring. „Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole en Chris Jones vertrekken eveneens bij de club.”

Volgens Everton hebben de recente uitslagen en de positie op de ranglijst ervoor gezorgd dat deze beslissing moest worden genomen. Paul Tait en Leighton Baines leiden het eerste team totdat een nieuwe trainer is aangesteld.

Bekijk ook: Bestuur Everton niet aanwezig bij wedstrijd na ernstige bedreigingen

Everton staat na twintig wedstrijden negentiende in de Premier League met 15 punten, evenveel als hekkensluiter Southampton. De club wist dit seizoen pas drie keer te winnen en is al tien wedstrijden zonder zege. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg van Lampard met 2-0 van West Ham United. Daarnaast is Everton uitgeschakeld in de League Cup en in de FA Cup.

Lampard was van 2019 tot 2021 coach bij Chelsea, de club waarvoor hij dertien seizoenen actief was als speler en 210 doelpunten maakte. De 44-jarige Engelsman moest Everton vorig seizoen behoeden voor degradatie en dat lukte maar net. Everton eindigde als zestiende.

De club uit Liverpool verkocht sterspeler Richarlison aan Tottenham Hotspur en begon het seizoen met enkele nederlagen. Daarna volgde een serie van zes wedstrijden zonder nederlaag maar in de wedstrijden daarna werd nog maar een keer gewonnen.