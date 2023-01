’Frank Lampard de laan uitgestuurd bij Everton’

Everton staat na twintig wedstrijden negentiende in de Premier League met 15 punten, evenveel als hekkensluiter Southampton. De club wist dit seizoen pas drie keer te winnen en is al twaalf wedstrijden zonder zege in de Engelse competitie. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg van Lampard met 2-0 van West Ham United. Daarnaast is Everton uitgeschakeld in de League Cup en in de FA Cup.

Lampard begin het seizoen 2018/2019 zijn trainersloopbaan bij Derby County. Van 2019 tot zijn ontslag in 2021 stond hij aan roer bij Chelsea, de club waarbij hij van 2001 tot en met 2014 furore maakte.