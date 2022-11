Lange droogte Emmen en Zivkovic ten einde na zege bij Fortuna

Voor Emmen, dat op de voorlaatste plek bivakkeerde, waren het dus uiterst kostbare punten. Want het leek met de ploeg van Dick Lukkien dezelfde kant op te gaan als twee seizoenen geleden. Aardig spel maar weinig punten leidden toen tot degradatie. Door de winst is een dergelijk scenario afgewend en kwam Emmen zelfs in het spoor van Fortuna.

Geduld beloond

Met een schuiver beloonde Zivkovic het engelengeduld van trainer Dick Lukkien. Die bleef vertrouwen op de kwaliteiten van de spits, die in een grijs verleden bij FC Groningen zijn beste tijd beleefde. Daar was Lukkien toen assistent. Zivkovic verdiende er een transfer naar Ajax mee. Daarna werd het steeds stiller rond de speler die bij Willem II en Oostende terecht kwam. Daar begon de zwerftocht naar doelpunten. Het leverde in de Chinese competitie een treffer op. Bij Rode Ster scoorde hij vorig jaar nog wel in een bekerduel voor hij in de zomer na de zoveelste mislukking naar Emmen verkaste.

Aan sfeer geen gebrek in Sittard. Ⓒ Pro Shots

Zivkovic

Tegen Fortuna Sittard leek het te gaan zoals in de voorgaande wedstrijden. Zivkovic gaf niet thuis als hij in kansrijke positie kwam. De spits verzuimde een inzet van Mark Diemers binnen te glijden. Op slag van rust had Zivkovic ook al moeten scoren. Maar bij een vrije kans schoot hij hoog over. Een kwartier na de rust deed hij eindelijk wel wat van een spits verwacht mag worden.

Met zijn doeltreffende actie schudde Zivkovic Fortuna wakker. Dat liep voor die goal zonder bezieling over het veld. Pas nadat trainer Julio Velazques zijn aanvoerder Mats Seuntjens en Umaro Embalo naar de kant had gehaald, wilden de Limburgers wel voor een resultaat knokken. Het leidde nog wel tot chaotische taferelen, maar niet tot doelpunten.

Weinig flair

Velazquez startte met drie zeges op de bank van Fortuna. Van dat Fortuna en van de flair bij het gelijke spel tegen Feyenoord dat daarop volgde was weinig meer terug te zien. Het vuurwerk waarmee de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar 2022 in gang werd geschoten kreeg op het veld geen vervolg.

De Limburgers moesten het voor het eerst dit seizoen zonder Burak Yilmaz stellen. De Turkse spits overtrof met vijf gele kaarten het aantal van vier doelpunten dat hij voor zijn nieuwe club produceerde. Hij was dus geschorst. Met zijn aandeel in eenderde van de Limburgse treffers werd hij zeker gemist.

Yilmaz maakte noodgedwongen plaats voor Paul Gladon, die in het begin van het seizoen nog een basisplaats had en scoorde bij de verloren ouverture tegen Ajax. Gladon is ook al zo’n spits die niet wekelijks op het scoresheet komt. Het moest dus wel een duel worden waarin de doelpunten duur zouden zijn. Met Richairo Zivkovic als de verrassende winnaar.