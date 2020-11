Ajax-trainer Erik ten Hag: ’We worden van wedstrijd tot wedstrijd beter’

„Ik heb tegen de jongens gezegd dat ze rustig moesten blijven. Er zouden absoluut meer mogelijkheden komen. Dat gebeurde ook.”

„Voor ons kende dit duel maar een smetje”, vervolgde Ten Hag bij Ziggo Sport. „Dat was die tegentreffer. Volgens de jongens was het geen strafschop, maar laten we het er op houden dat de VAR er goed naar heeft gekeken.”

Het goede spel van de Amsterdammers verraste Ten Hag niet. „We worden van wedstrijd tot wedstrijd beter.”

Ajacied Gravenberch: zege was zonder meer verdiend

Een dag nadat hij zei dat hij weleens wat vaker zou mogen scoren maakte Ryan Gravenberch de openingstreffer voor Ajax in het duel met FC Midtjylland (3-1). „Mijn eerste goal van het seizoen. En dan nog wel in de Champions League. Ik zag hem via de onderkant van de lat erin vliegen. Maar ik wil het straks op tv graag nog een keer zien.”

De overwinning was zonder meer verdiend, vond Gravenberch. „De eerste helft waren we al een stuk beter, maar misten we de kansen. Na de openingstreffer wisten we dat er nog wel meer zouden vallen en dat gebeurde. We hebben goed gespeeld, drie doelpunten gemaakt en vrijwel niets weggegeven.”