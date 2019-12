Video - Baalt Frenkie de Jong hier van deceptie Ajax?

Na een blik omhoog liet de 22-jarige middenvelder het hoofd even hangen. Het lijkt erop dat De Jong op dat moment de eindstand bij Ajax zag op het scorebord, en besefte dat zijn voormalig werkgever een vervolg in de Champions League kan vergeten. Ajax verloor met 0-1 van Valencia, en eindigt als derde in de groep.

Vorig seizoen haalde De Jong met Ajax de halve eindstrijd in het miljoenenbal. Mede dankzij zijn indrukwekkende optredens in de belangrijkste Europa Cup verdiende hij een transfer naar Barcelona. Met de Catalaanse club staat hij als groepswinnaar bij de laatste zestien.

Bekijk hieronder de beelden van de balende Frenkie de Jong:

Bekijk ook: Ajax uit Champions League gekegeld

Bekijk ook: Frenkie de Jong reserve in Milaan

Bekijk ook: De Vrij met Inter uit Champions League