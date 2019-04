Wüst verwacht Oranje-stortvloed aan medailles

Dat voorspelde Ireen Wüst een uurtje na het behalen van haar gouden medaille op de 1500 meter. Het betekende de tiende olympische medaille voor de 31-jarige grootheid uit Nederland.

"Morgen gaan we natuurlijk weer plakken winnen op de 1500 meter bij de mannen", zei Wüst zonder twijfel in haar stem. "Ik kan nu niet meer tellen, maar ik denk dat het net zo zal worden als in Sotsji."

Vier jaar geleden veroverde TeamNL in Rusland 24 medailles. De teller staat in Pyeongchang nu al op zeven plakken.

