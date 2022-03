Premium Het beste van De Telegraaf

Droomseizoen voor 29-jarige virtuoos Wereldkampioene Irene Schouten: ’Wie dit vooraf had gezegd, had ik nóóit geloofd’

Miho Takagi (l.) en de Antoinette de Jong (r.) doen leuk mee en gaan met zilver en brons aan de haal. De hoofdprijs is, zoals gewoonlijk, voor Irene Schouten. Ⓒ Getty Images

HAMAR - Irene Schouten zou Irene Schouten niet zijn als ze niet direct na het winnen van haar wereldtitel allround zou beginnen met openlijk analyseren waar ze het beter had kunnen doen. Eigenlijk was ze in grote lijnen helemaal niet tevreden over haar races die ze zondag had afgelegd. Het zegt veel over de mentaliteit van de 29-jarige virtuoos, die in het Noorse Hamar een schitterend hoofdstuk toevoegde aan een voor haar onwerkelijk seizoen.