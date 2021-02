KNVB zet streep door amateurvoetbal bij senioren

Premium Film

Docu over Pelé, hoopbrenger op kicksen

RECENSIE - In het voetbal van vervlogen tijden vormde hij met Johan Cruijff en Diego Maradona de Grote Drie: Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pelé. Wie is deze Braziliaanse Koning van het Sambavoetbal, die in 1367 officiële wedstrijden liefst 1283 goals scoorde? Documentairemakers Ben Nicholas e...