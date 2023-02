RKC kan juichen na verhitte carnavalskraker met Fortuna Sittard

Trainer Julio Velázquez van de Limburgse club zag het allemaal met afgrijzen aan vanaf de tribune. De Spanjaard was kort na de openingstreffer van Yilmaz weggestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis, die binnen een paar seconden twee gele kaarten gaf aan Velázquez vanwege aanhoudend commentaar.

RKC staat met 29 punten voorlopig op de achtste plaats, Fortuna neemt met 26 punten de tiende plek in.

De Turkse spits Yilmaz opende de score door RKC-doelman Etienne Vaessen in de korte hoek te passeren met een schot van zo'n 20 meter, dat onderweg nog licht van richting werd veranderd. Kramer tikte een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnen, vlak nadat Vaessen aan de andere kant van het veld buiten zijn strafschopgebied bij een onbeholpen actie Kristijan Bistrovic had aangetikt. De VAR keek de beelden terug, maar besloot niet in te grijpen.

In de slotfase scoorden Lobete en Jozefzoon beiden in de rebound na schoten van Mats Seuntjens, die Fortuna-doelman Ivor Pandur niet klemvast kon pakken. Na het laatste fluitsignaal ontstond nog even een opstootje, met de zichtbaar gefrustreerde Yilmaz in de hoofdrol.