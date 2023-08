Mathieu van der Poel kan tegenslagen snel omzetten in prachtige prestaties: ’Dat is zijn grootste kwaliteit’

GLASGOW - Mathieu van der Poel was er beroerder aan toe tijdens de Tour de France dan hij oogde. De grote vraag is of hij tijdens de Super-WK in Glasgow voldoende is hersteld om - na veel miserie in de afgelopen jaren - nu wel het goud te kunnen pakken. „Ik mag hopen dat Mathieu het niet op die manier bekijkt”, aldus Christoph Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Deceuninck.

In de Tour de France voelde Mathieu van der Poel zich een groot aantal dagen niet fit. Het is de vraag of hij zijn superbenen ’terug’ heeft voor de WK-wegrace van zondag. Ⓒ Foto Getty Images