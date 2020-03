Italiaanse voetbalbond beslist dinsdag over stopzetten Serie A

Nadat de minister die oproep zondag had gedaan werd de aftrap van het duel tussen Parma en SPAL uitgesteld. Uiteindelijk werd 75 minuten na het geplande aanvangstijdstip alsnog begonnen.

Spadafora had een beroep gedaan op Gabriele Gravina, de voorzitter van de voetbalbond. "Ik denk dat hij meer maatregelen moet nemen en niet het eerste besmettingsgeval moet afwachten. Het heeft geen zin de gezondheid van spelers of scheidsrechters in gevaar te brengen, alleen maar om het voetbal te laten doorgaan terwijl de burgers in het land grote offers brengen."

In Italië waren zaterdag al bijna 6000 besmettingsgevallen gemeld en zijn inmiddels 233 mensen overleden aan de ziekte Covid-19. "Wat moet er nog gebeuren? Stop het voetbal", twitterde Damiano Tommasi, oud-speler en voorzitter van de spelersvakbond.