KNVB maakt opvolger veelbesproken Lucassen bekend

Van Ruiven was de afgelopen jaren manager voetbalontwikkeling bij de KNVB en werkte eerder als hoofd jeugdopleiding bij Sparta. „Voetbalontwikkeling is het bouwen aan de toekomst van het voetbal”, zegt de Rotterdammer. „Op elk onderdeel van de afdeling willen we graag de volgende stap zetten. Dat doen we door specialisten aan ons te binden en constructief samen met de clubs en belangenorganisaties op te trekken. Dit continu met de gedachte: hoe kunnen we het voor de voetballer nog beter doen? De trainer/coach is hierin cruciaal en daar ligt dus de nadruk op.”

Wijnker (51) werkt sinds 2020 bij de KNVB als manager voetbalbeleid bij de jeugd. Hij neemt nu ook de technische coördinatie voor de nationale jeugdteams Onder 15 tot en met Onder 18 (jongens) onder zijn hoede. Wijnker bekleedde eerder een vergelijkbare functie bij de Amerikaanse voetbalbond. Hij was ook hoofd jeugdopleiding bij AZ en Vitesse.

„Met de aanstelling van Lennard en Aloys zetten we een weloverwogen stap”, meldt de directie van de KNVB. „Gelet op zijn brede deskundigheid en ’trackrecord’ zien we in Lennard de ideale kandidaat voor het realiseren van onze langetermijnambities. Aloys verstevigt de samenwerking tussen de betaaldvoetbalorganisaties en de KNVB gericht op de huidige toptalenten.”

De KNVB moet nog een directeur topvoetbal aanstellen. Nico-Jan Hoogma stopt binnenkort en dan komt die functie vrij. Met Ronald Koeman heeft de KNVB al wel een opvolger aangesteld voor Louis van Gaal, die na het WK van eind dit jaar stopt als bondscoach.

