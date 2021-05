Mark van Bommel tekent voor twee jaar bij VfL Wolfsburg

Voor Van Bommel wordt het zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder was hij anderhalf jaar coach van PSV. Glasner presteerde het afgelopen seizoen in de Bundesliga uitstekend met Wolfsburg, dat zich verzekerde van deelname aan de Champions League. Spits Wout Weghorst was in competitieverband goed voor twintig doelpunten.

Het was al een tijd duidelijk dat Van Bommel op pole position stond bij Wolfsburg. Ondanks de goede prestaties was de relatie tussen Oostenrijker Glasner en de clubleiding bekoeld geraakt, na publieke kritiek van de trainer over het transferbeleid. De kampioen van 2009 is na een paar mindere jaren de laatste seizoenen weer uitgegroeid tot een stabiele subtopper in Duitsland. Onlangs werd duidelijk dat Glasner aan de slag gaat bij Eintracht Frankfurt.

Raketstart bij PSV

Van Bommel promoveerde medio 2018 bij PSV van de Onder 19 naar het A-elftal, na het plotselinge vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe. De 79-voudig international van Oranje had een raketstart met plaatsing voor het hoofdtoernooi voor de Champions League en won in de eerste seizoenshelft zestien van de zeventien competitiewedstrijden. De landstitel ging na een bloedstollende strijd uiteindelijk toch naar Ajax, dat seizoen bijna finalist in de Champions League.

Ook zijn tweede seizoen begon Van Bommel goed, maar bleek een uitglijder bij FC Utrecht (3-0) het kantelpunt. De PSV-leiding ontsloeg de trainer halverwege december na een dramatische serie. Later kwamen verhalen naar buiten over een moeizame werkrelatie met een aantal medewerkers. Van Bommel erkende in september 2020 tegenover deze krant dat hij het zichzelf te moeilijk had gemaakt en zei te hebben geleerd van die roerige periode. Aan de samenwerking met zijn spelers bewaart de coach wel louter goede herinneringen.

Kevin Hofland

Hofland (41) speelde samen met Van Bommel bij PSV, Fortuna Sittard en het Nederlands elftal. Hij werd in november vorig jaar ontslagen als trainer van Fortuna. De oud-verdediger stond tussen 2004 en 2007 onder contract bij VfL Wolfsburg. De pas 24-jarige Vincent Heilmann wordt de andere assistent van Van Bommel. Hij zou komend seizoen trainer worden van PSV onder 17. Heilmann speelde in het verleden in de Eindhovense jeugdopleiding, maar een carrière als speler zat er na drie zware knieblessures niet meer in. Ook videoanalist Alex Abresch gaat van PSV naar Wolfsburg. Van Bommel haalde hem medio 2018 ook al naar Eindhoven.