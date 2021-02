Mathieu van der Poel zet iedereen op het verkeerde been

AMSTERDAM - Het was al bekend dat Mathieu van der Poel op de fiets zijn eigen koers vaart, maar de wielervedette laat zich ook buiten de wedstrijden om niet sturen. In de aanloop naar het traditionele openingsweekeinde van het klassiekerseizoen wisten velen uit het wielermetier het zeker: als MvdP van start mag gaan, dan is dat zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad. De 26-jarige Nederlander zette iedereen echter op het verkeerde been door te kiezen voor Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag).