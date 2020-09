Wout Poels start met rugnummer strijdlust: ’Bijna beschamend’

Wout Poels betreedt het podium met het rode rugnummer. Ⓒ ANP/HH

PRIVAS - Een gevoel van trots dat renners ervaren als ze op het Tour-podium mogen staan, ontbrak woensdagavond bij Wout Poels. Hij stond er een beetje verloren bij. Ja, uit respect hief hij de ontvangen bos bloemen de lucht in, maar liever was hij meteen de ploegbus ingestapt. Met gemengde gevoelens rijdt hij deze donderdag in de zesde Tour-rit rond met het rode rugnummer van de strijdlustigste renner.