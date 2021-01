Vitesse blijft foutloos in 2021

Het was een groot machtsvertoon wat Vitesse met name in het eerste uur liet zien tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Danny Buijs is aan een goed seizoen bezig en staat op een keurige zesde plaats, maar het verschil met nummer twee Vitesse was op het veld enorm. Vitesse domineerde het spel totaal en FC Groningen kwam in het eerste uur niet in de buurt van het doel van Remko Pasveer.

FC Groningen snoepte eerder dit seizoen Vitesse twee punten af mede door een enorme misser voor open doel van Armando Broja. De Engelsman met Albanese roots mocht in de basis beginnen, nadat hij midweeks in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag nog voorrang had moeten verlenen aan Oussama Darfalou.

Al in de eerste minuut leek Broja te gaan scoren, maar in kansrijke positie trof hij de paal, terwijl hij ook nog werd afgevlagd vanwege buitenspel. Dat soort situaties kwamen veel voor in de eerste helft, omdat Vitesse vaak probeerde de ruimte in de rug van de FC Groningen-defensie te zoeken.

Verdediger Mike te Wierik Ⓒ ANP/HH

In die Groningse defensie maakte Mike te Wierik zijn rentree. De 28-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap naar Derby County, maar kwam in Engeland slechts sporadisch in actie, zodat hij weer is teruggekeerd op het oude nest.

Te Wierik kon meteen aan de bak, want de druk op de Groningse defensie was enorm. Het enige wat Vitesse verweten kon worden, was dat de scherpte in de laatste fase van de aanvallen onvoldoende was. Er werd te nonchalant met de kansen omgegaan en in kansrijke posities ontbrak het vaak aan een goede eindpass.

De terechte voorsprong kwam er alsnog voor rust. Een schitterende afstandsknal van Riechedly Bazoer stuitte via de lat achter de doellijn. In eerste instantie hadden scheidsrechter Björn Kuipers en zijn assistenten dat niet in de gaten, maar de VAR constateerde dat de bal ruim achter de lijn op was gestuit en zorgde ervoor dat het doelpunt telde.

Vitesse viert de winnende treffer. Ⓒ ANP/HH

Na rust was het spelbeeld aanvankelijk hetzelfde, maar FC Groningen kroop iets meer uit de schulp. In de 61e minuut was er de eerste serieuze doelpoging van FC Groningen, waarvoor Ahmed El Messaoudi tekende. De beste kansen waren voor Vitesse. Zo verzuimde Loïs Openda na een foute pass van Azor Matusiwa de bal bij Broja te bezorgen en kreeg de goed spelende rechtsback Eli Dasa de bal niet voorbij FC Groningen-doelman Sergio Padt. Die stond ook paraat bij een schitterende knal van Tannane.

Omdat Vitesse verzuimde de marge te vergroten, bleef het spannend en hield FC Groningen het geloof in een resultaat, ook al werd er aanvallend weinig gepresteerd door de ploeg van Buijs. Bijna was het Bazoer die de marge verdubbelde, maar oog in oog met Padt kreeg ook hij de bal niet in het doel. FC Groningen ging in de slotfase flink op de aanval spelen, maar de betere kansen bleven voor Vitesse. Matus Bero leek de wedstrijd te beslissen maar schoof de bal oog in oog met Padt naast.

Het is een soort voetbalwet dat een ploeg die zoveel kansen om een wedstrijd te beslissen mist daarvoor vaak de rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van een gelijkmaker. Vitesse ontsnapte daaraan, omdat FC Groningen aanvallend te onmachtig was. Ver in blessuretijd zag de mee naar voren gekomen FC Groningen-doelman Padt een kopbal voor de doellijn weggehaald worden, een van de gevaarlijkste Groningse momenten in 94 minuten voetbal. En daarmee was alweer de dertiende seizoenszege een feit en is Vitesse qua puntentotaal weer langszij gekomen bij koploper Ajax.