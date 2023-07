Joël Drommel leeft bij PSV weer tussen hoop en vrees

PSV speelde met een veredeld jeugdelftal. Daar waren de fans bij de ouverture in eigen stadion niet zo blij mee. Pas zondag, als Nottingham Forest op bezoek komt, stelt Bosz waarschijnlijk zijn sterkste team op. De kans is groot dat Walter Benitez dan mag beginnen. De Argentijnse doelman keek deze keer toe vanaf de bank.

Drommel hield het tegen de stadgenoot niet droog. In de slotfase werd hij door David Garden op het verkeerde been gezet. In de slotminuut zorgde Jason van Duiven nog voor een wat ruimere marge.

Van de aankopen zag de aanhang alleen Ricardo Pepi aan het werk. De voormalig Groninger rondde in de zeventiende minuut een voorzet van Julian Kwaaitaal fraai af. Het was zijn tweede goal in de oefencampagne. Anwar El Ghazi nam de tweede treffer voor zijn rekening. Die goal was een uitvloeisel van de enige goede actie van Yorbe Vertessen, die een heel matige indruk maakte.

Bij PSV maakte Ismael Saibari na zijn deelname met Marokko aan de Afrika Cup voor de jeugd zijn eerste minuten. Dat leidde meteen al bijna tot een doelpunt, maar na een eerste flitsende actie bleven verdere hoogtepunten uit.