El Ghazi legt het met Aston Villa af tegen Manchester City in League Cup-finale

Sergio Agüero en Rodrigo bezorgden City binnen een half uur al een riante voorsprong van 2-0, maar nog voor rust kwam Villa via Mbwana Samatta terug tot 2-1. Samatta scoorde na een goede voorzet van Anwar El Ghazi, die in de 70e minuut werd gewisseld. In de boeiende tweede helft werd er niet meer gescoord.

Vorig seizoen won City na strafschoppen van Chelsea, een jaar eerder werd Arsenal met 3-0 verslagen.