Mathieu van der Poel is nog niet bezig met de Tour de France

Mathieu van der Poel in actie tijdens de ronde van Zwitserland. Ⓒ ANP/HH

Mathieu van der Poel kende een prima ouverture in de Ronde van Zwitserland. In de openingstijdrit werd de wielervedette 25e, en dat terwijl hij zijn tijdritfiets het afgelopen jaar slechts sporadisch beklom. De komende drie etappes hoopt Van der Poel ’een ritje te winnen’, zoals hij het zelf noemt. Om dan met nog meer vertrouwen af te reizen naar de Tour de France, al is hij daar niet echt mee bezig. ,,Ik denk er nog niet veel aan.”