Celta beboet aanvaller Sisto voor 'vlucht' naar Denemarken

Pione Sisto

De Deense aanvaller Pione Sisto heeft zijn 'vlucht' naar zijn vaderland vanuit Spanje fors moeten bekopen. Zijn club Celta gaf de international een boete van liefst 60.000 euro omdat hij in maart zonder toestemming met de auto naar Denemarken was gereden. Dat melden zondag Spaanse media. Sisto overtrad daarmee de lockdownregels in Spanje.