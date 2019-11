Balotelli reageert op racisme: ’Wakker worden imbecielen’

De Italiaan pakte de bal op en schoot deze kwaad het Verona-publiek in. Vervolgens liep Balotelli ziedend het veld af richting de kleedkamers, maar werd vervolgens door zijn ploeggenoten en tegenstanders tegengehouden. De aanvaller heeft gereageerd op sociale media op het gebeuren. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Jullie bemoeien je met sociale en historische situaties die veel groter zijn dan jullie, stelletje bekrompen lui”, schreef hij richting de racisische ’fans’.

Dit deed ook mede als reactie op Luca Castellini, het hoofd van de ultra’s van Verona, die eerder had gezegd dat Balotelli ’een Italiaan is vanwege zijn paspoort, maar nooit een echte Italiaan zal zijn’. Ook had Castellini eerder al gezegd dat Verona laatst toch een ’zwarte speler had gehaald waar ze toch voor applaudisseerden’.

Balotelli - 36-voudig international - vervolgt zijn relaas op Instagram. ,,Wakker worden imbecielen, julli zijn onbekwaam. Als Mario scoort voor Italië - en in garandeer jullie dat ik dat ga doen - dan zijn jullie daar wel weer blij om hè.”

In Italië zijn dit seizoen al meerdere incidenten rond racisme geweest. Lazio werd vorige maand nog gestraft door de UEFA voor racistisch gedrag van de fans in het thuisduel in de Europa League, op 3 oktober tegen Stade Rennes. Eind september eiste Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, nog concrete maatregelen van de Italiaanse voetbalbond tegen racistisch gedrag in stadions.