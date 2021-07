Olympisch nieuws: Argentijnse verlaat Tokio zonder medaille, maar met echtgenoot

Argentijnse verlaat Tokio zonder medaille, maar met echtgenoot

19:15 uur De 36-jarige Argentijnse schermster María Belén Pérez Maurice is uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio door een Hongaarse concurrente, maar het gemis aan medailles wordt mogelijk goedgemaakt met de aanwinst van een echtgenoot.

Tijdens de nabespreking van haar verlies voor televisiecamera's verscheen maandag haar coach Lucas Saucedo achter in beeld met een papier waarop hij haar ten huwelijk vroeg en knielde achter haar. De schermster keek achterom en knikte enthousiast 'ja'. Ze wil de romantische verbintenis zo snel mogelijk in Argentinië gaan vieren met een 'asado', een grote barbecue.

Zondag vroeg een Duitse voetballer rechtstreeks op tv in Japan met succes zijn vriendin ten huwelijk nadat zijn team Saudi-Arabië met 3-2 had verslagen.

Oekraïense atlete mag niet starten op triatlon wegens doping

18.22 uur: De Oekraïense triatlete Yulia Jelistratova heeft positief getest op epo tijdens een wedstrijd in juni. Dat heeft het Internationale Testagentschap bekendgemaakt. Ze mag daarom maandagavond laat (Nederlandse tijd) niet deelnemen aan de olympische wedstrijd in Tokio.

De 33-jarige atlete wordt voorlopig geschorst. Ze mag de analyse van een B-staal aanvragen en haar schorsing aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal CAS.

Basketballers 3x3 na verlenging langs Polen

18.15 uur: De Nederlandse basketballers 3x3 hebben het olympisch toernooi maandag voortgezet met een overwinning en een nederlaag. In de avonduren van Tokio bleek Oranje te sterk voor Polen, 22-20 na verlenging. Eerder op de dag verloren de Nederlanders, ook na verlenging, van België: 17-18.

Oranje houdt na de vierde zege kans op rechtstreekse plaatsing voor de halve finale. Dat gebeurt als dinsdag het laatste groepsduel van Letland wordt gewonnen. De eerste twee gaan naar de halve eindstrijd, de nummers 3 tot en met 6 naar de kwartfinales. Daar zit Nederland in elk geval zeker bij.

Oranje speelde met Ross Bekkering, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst. Bekkering liep in het duel met België al in de eerste minuut een blessure aan een vinger op, waardoor Oranje geen wisselmogelijkheid meer had. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij toch in actie komen tegen de Polen. Hij had een belangrijk aandeel in de zege.

Zou Bekkering definitief zijn uitgevallen, dan had het team met drie man verder gemoeten in de resterende wedstrijden. Een speler vervangen is tijdens het toernooi niet toegestaan. „Dan was het heel lastig geworden een medaille te halen, want iedereen weet hoe zwaar het is om met drie man te spelen”, zei coach Brian Benjamin. „Maar nu Ross er weer bij is en we gewoon vier man hebben, zijn onze kansen toegenomen. Ik vind ons een van de betere ploegen”, aldus Benjamin.

Atleet Makhloufi haakt geblesseerd af

17.14 uur: De Algerijnse atleet Taoufik Makhloufi (33) komt niet in actie in Tokio. De olympisch kampioen van Londen 2012 op de 1500 meter heeft een blessure aan een knie. Zijn specialiteiten zijn de 800 en de 1500 meter. Op beide afstanden won hij in Rio de Janeiro 2016 zilver.

„Ik moet naar mijn lichaam luisteren”, zei de atleet. „Deze blessure heeft mijn voorbereiding verstoord, net zoals ik een terugslag heb gehad nadat ik vorig jaar besmet raakte met het coronavirus. Ik heb de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld, maar nu weet ik zeker dat deelnemen geen zin heeft.”

Tweede nederlaag voor beachvolleyduo Stam en Schoon

15.55 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben ook in hun tweede olympische wedstrijd een nederlaag geleden. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het Zwitserse duo Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré met 20-22 18-21.

In de eerste set verspeelde het Nederlandse team vijf setpoints op 20-15. In de tweede set behielden de Zwitserse vrouwen, die regerend Europees kampioen zijn, steeds een kleine voorsprong. Ondanks twee verliespartijen kunnen Schoon en Stam zich nog plaatsen voor de volgende ronde. Daartoe moeten ze woensdag het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude verslaan.

De eerste wedstrijd verloor Nederland van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 16-21 14-21. Dat was geen schande, want de tegenstanders zijn de regerend wereldkampioenen en als eerste geplaatst in Tokio.

De 22-jarige Stam en tiener Schoon (19) maken in Tokio hun olympische debuut. Het tweetal plaatste zich voor Tokio vorige maand, door de Continental Cup Final in Scheveningen te winnen.

Storm nadert olympische locaties Tokio, maar zorgen nemen af

15.15 uur: De gevolgen van de tropische storm Nepartak voor de Olympische Spelen in Tokio zijn wellicht minder groot dan aanvankelijk werd gevreesd. Uit voorzorg zijn sommige onderdelen wel verplaatst, zeiden de organisatoren maandag. „We maken ons niet te veel zorgen over de storm”, zei een woordvoerder van de organisatie.

Meteorologen verwachten dat de storm dinsdagavond het Japanse vasteland aandoet. Sommige onderdelen, zoals boogschieten, zijn verplaatst naar woensdag en donderdag. Ook de roeifinales zijn uitgesteld tot woensdag, maar zeilen en surfen, afhankelijk van waar de storm precies landt, zouden, zoals het er nu voorstaat, gewoon door kunnen gaan.

Nepartak, die eerder als een tyfoon werd beschouwd, heeft de organisatie in een moeilijke situatie gebracht, omdat meteorologen waarschuwden voor zware regens, stormwinden en hoge golven die de regio Tokio al vanaf maandag zouden kunnen treffen.

Windsurfer Badloe gediskwalificeerd in vijfde olympische race

13.20 uur: Windsurfer Kiran Badloe is gediskwalificeerd in de vijfde race van de Olympische Spelen in de RS:X-klasse. De Italianen hadden een protest ingediend omdat Badloe zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. Badloe was van mening van wel en zag het ook niet als een duidelijke fout, maar de jury oordeelde anders.

Badloe finishte in de race als tweede, net voor Camboni. De Italiaan gaat nu aan de leiding, Badloe zakt naar de derde plaats. De Nederlander kan de diskwalificatie wel wegstrepen als slechtste resultaat. De uitsluiting was een tegenvaller voor Badloe na een voor hem goede dag.

Na haar teleurstellende start op de openingsdag meldde ook Marit Bouwmeester zich maandag voorin. In de vierde race eindigde ze als tweede en staat nu vijfde in de tussenstand. Lilian de Geus presteerde opnieuw wisselvallig in de RS:X-klasse. Na zes races staat de regerend wereldkampioene zevende in de tussenstand.

Badloe keek voor zijn straf met een goed gevoel terug op zijn tweede dag. „Het waren hele lastige omstandigheden. We gingen wat later het water op en dan zie je dat de wind wat instabieler wordt. Het waren twee goede races en eentje wat minder, maar nog steeds is het oké.” De favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen heeft dinsdag een rustdag. Daarna wachten nog zes races en de medalrace. „Ik ga even helemaal niks doen. Even een beetje bijslapen. Ik hoop dat we ons een beetje kunnen vermaken, want het zijn lange dagen hier.

3x3 basketballers na verlenging onderuit tegen Belgen

13.17 uur: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn in hun vijfde duel tegen de tweede nederlaag aangelopen. België was na verlenging met 18-17 te sterk. Nederland keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar wist in de slotfase nog op 16-16 te komen. In de extra speeltijd was België de ploeg die als eerste de 2 benodigde punten maakte, dankzij een afstandsschot van Thibaut Vervoort.

Oranje kon een groot gedeelte van de wedstrijd niet beschikken over Ross Bekkering die al na enkele minuten een blessure aan zijn hand opliep, waardoor Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst het zonder wissel moesten stellen. Het spelen met slechts drie man kostte veel kracht en de ploeg koos bewust voor schoten van afstand, die 2 punten opleveren. Voorn was daarin de specialist, hij mikte er vier 2-punters in.

Later maandag speelt Nederland zijn zesde pouleduel tegen Polen. Het is nog onduidelijk of Bekkering dan kan meedoen. Met drie overwinningen in vijf wedstrijden staat de Nederlandse ploeg op de derde plaats, achter het nog ongeslagen Servië en Letland, dat ook drie zeges boekte maar over iets betere doelcijfers beschikt. De nummers 1 en 2 in de poule van acht kwalificeren zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 gaan naar de kwartfinales.

„De wedstrijd kantelde volledig toen wij de wedstrijd met drie man moesten uitspelen”, zei een zwaar zwetende Slagter. „Met vier man is het al zwaar, laat staan met drie man. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Ross is. Als hij bijvoorbeeld een vinger heeft gebroken, dan zie ik niet hoe hij het toernooi verder kan spelen.”

Volgens Slagter zijn de regels duidelijk. „Tijdens het toernooi mogen we niet meer wisselen. De vier spelers die op de dag voor aanvang zijn aangewezen moeten het toernooi spelen. Valt er iemand weg, dan moeten de overige drie door. Maar laat ik niet te veel gissen nu en hopen dat het meevalt.”

Badmintonners Piek en Seinen na tweede zege naar kwartfinale

13,16 uur: Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen hebben maandag ook hun tweede poulewedstrijd in het vrouwendubbel gewonnen. Het Nederlandse duo was met 21-6 21-10 veel te sterk voor Doha Hany en Hadia Hosny uit Egypte. Met de overwinning plaatst het duo zich voor de kwartfinale.

In de derde groepswedstrijd moeten Piek en Seinen het om de groepswinst dinsdag nog opnemen tegen het als derde geplaatste Japanse dubbel Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara, dat ook de eerste twee wedstrijden won.

Het Nederlandse duo versloeg zaterdag in de eerste wedstrijd het Canadese koppel Rachel Honderic en Kristen Tsai met 16-21 21-14 21-15.

Windsurfer Badloe pakt leiding na tweede dag RS:X

10.53 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft op de tweede dag de leiding gepakt in de tussenstand in de RS:X-klasse. In de drie races op maandag won hij de vierde race, werd hij tweede in de vijfde race en zesde in de zesde omloop.

Na zes van de dertien heats staat Badloe op 15 punten, 1 punt voor de Italiaan Mattia Camboni. Derde is de Zwitser Mateo Sanz Lanz met 20 punten. Na de eerste dag stond Badloe nog derde in het klassement.

Woensdag en donderdag staan weer drie races op het programma. De medalrace wordt gevaren op zaterdag 31 juli.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen.

Zeilster Bouwmeester meldt zich voorin met tweede plek

10.30 uur: Marit Bouwmeester heeft zich in de vierde olympische race in Laser Radial voorin laten zien. De regerend olympisch kampioene eindigde als tweede achter de Griekse Vasileia Karachaliou en steeg hierdoor in de tussenstand van de twaalfde naar de vijfde plek.

Bouwmeester ging in de vierde race enige tijd aan de leiding. Maar moest uiteindelijk de Griekse nog voor zich dulden. De 33-jarige Bouwmeester begon de tweede dag met de zevende plaats in de derde race.

Ze had zondag een moeilijke start in het water rond het eiland Enoshima. In haar eerste race eindigde de 33-jarige Bouwmeester als 21e. In haar tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Ze finishte als veertiende.

Badloe verstevigt leiding na tweede plaats in vijfde windsurfrace

10.06 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft na winst in de vierde race in de RS:X-klasse, een tweede plaats gehaald in de vijfde race. In het klassement verstevigde hij zijn koppositie. Badloe staat in de tussenstand vier punten voor op de Italiaan Mattia Camboni.

De race werd gewonnen door de Fransman Thomas Goyard. Later maandag staat nog een race op het programma.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen.

Zeilster Bouwmeester zevende in derde olympische race

09.17 uur: Zeilster Marit Bouwmeester heeft de Olympische Spelen maandag hervat met de zevende plaats in de derde race van de Laser Radial. Ze klom hiermee in de tussenstand van de achttiende naar de twaalfde plek.

De regerend kampioene had zondag een moeilijke start in het water rond het eiland Enoshima. In haar eerste race eindigde de 33-jarige Bouwmeester als 21e. In haar tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Ze finishte als veertiende.

Wisselende prestaties van windsurfer De Geus

08.47 uur: Windsurfer Lilian de Geus heeft zich bij de Olympische Spelen nog niet in de strijd om de medailles kunnen mengen. Na zes races staat de regerend wereldkampioene zevende in de tussenstand.

De Geus begon de tweede dag met de achtste plaats in de vierde race. In de vijfde race verbeterde ze zichzelf door als derde te finishen. Maar ze sloot de dag af met de elfde plek.

De Britse Emma Wilson gaat na zes races aan de leiding, voor de Française Charline Picon, de olympisch kampioene van 2016.

Windsurfer De Geus derde in vijfde race

07.37 uur: Windsurfer Lilian de Geus heeft zichzelf verbeterd in haar vijfde race van de RS:X-klasse bij de Olympische Spelen. De regerend wereldkampioene eindigde als derde. De winst was voor de Française Charline Picon.

De Geus begon maandag met de achtste plaats in de vierde race. In de tussenstand staat ze nu zevende.

Osaka wint ook haar tweede partij op Olympische Spelen

07.29 uur: Naomi Osaka heeft ook haar tweede partij op de Olympische Spelen gewonnen. De Japanse versloeg in de tweede ronde de Zwitserse Viktorija Golubic in twee sets: 6-3 6-2.

Osaka had zondag haar eerste wedstrijd gewonnen van de Chinese Zheng Saisai. Dat was voor de Japanse Osaka haar eerste partij sinds ze zich na de eerste ronde van Roland Garros terugtrok uit het toernooi. Ze had voor ophef gezorgd omdat ze niet meer met journalisten wilde praten. Uiteindelijk had dit te maken met depressieve gevoelens waar ze al enige tijd mee kampte. Osaka zegde daarna ook af voor Wimbledon, maar de Spelen wilde ze niet laten schieten.

„Eerlijk gezegd was ik een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd”, zei Osaka. „Ik voelde de zenuwen, maar toen ik begon te spelen raakte ik al meer op mijn gemak. Ik wist dat het sowieso een mooie partij zou worden.”

Osaka bekijkt het in Tokio van partij tot partij. „Ik heb een tijdje niet gespeeld en hier zijn de beste speelsters uit de wereld.” In de derde ronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Markéta Vondrousova, die in de eerste ronde Kiki Bertens uitschakelde. De Tsjechische won in twee sets van de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Verhagen verliest opnieuw in tweede ronde op Spelen

6.36 uur: Het is Sanne Verhagen op de Olympische Spelen niet gelukt de kwartfinales te bereiken van de klasse tot 57 kilogram. De 28-jarige Verhagen moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in Nora Gjakova uit Kosovo, de mondiale nummer 5.

Gjakova maakte na anderhalve minuut een waza-ari en in de resterende tweeënhalve minuten wist Verhagen ondanks verwoede pogingen niets meer terug te doen.

Verhagen kreeg pas een maand geleden te horen dat ze naar Tokio mocht. Vijf jaar geleden deed ze ook mee aan de Spelen van Rio de Janeiro en ook toen verloor ze in de tweede ronde.

Verhagen was de enige Nederlandse judoka die maandag in actie kwam in Tokio. Dinsdag is het de beurt aan Juul Franssen (tot 63 kilogram) en Frank de Wit (tot 81 kilogram).

Zeilster De Geus achtste in vierde olympische race

6.34 uur: Windsurfer Lilian de Geus is bij de Olympische Spelen als achtste geëindigd in de vierde race van de RS:X-klasse. Na een moeizame start herstelde de regerend wereldkampioene zich zondag door de derde en laatste race van de dag te winnen. Maar maandag kon ze zich in de eerste race niet meedoen om de winst. In de tussenstand staat De Geus nu zevende.

De winst ging in de vierde race vaan de Britse Emma Wilson. Ze trad hiermee in de voetsporen van haar moeder Penny, die 25 jaar geleden ook een olympische race won.

Caljouw begint olympisch toernooi met zege

5.54 uur: Badmintonner Mark Caljouw heeft zijn eerste wedstrijd in het enkelspel op de Olympische Spelen van Tokio gewonnen. Caljouw versloeg in drie games Misha Zilberman uit Israël: 17-21 21-9 21-10.

Caljouw is de nummer 29 van de wereldranglijst. Zijn tegenstander Zilberman staat op de 47e plaats. De Israëliër sloeg in de eerste game bij 14-14 een gaatje en won de game met 21-17. De Nederlander herstelde zich in het vervolg. Hij nam meteen afstand in de tweede game, die hij met ruime cijfers won. Ook in de beslissende game liep Caljouw meteen uit. Op 20-10 benutte hij zijn tweede matchpoint.

In de volgende groepswedstrijd neemt Caljouw het op tegen Sai Praneeth uit India, de nummer 15 op de wereldranglijst. Zilberman had eerder gewonnen van die badmintonner uit India. De 26-jarige Caljouw is de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen.

Wevers blijft als reserve nog ruim een week in Tokio

5.33 uur: Turnster Sanne Wevers is maandag niet vanuit Tokio naar Amsterdam gevlogen. Dat bevestigde Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU. De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 dacht zondag na haar optreden in de kwalificaties nog dat ze de dag erna op het vliegtuig zou stappen. Haar oefening, gewaardeerd met een score van 13,866, bleek na drie van de vijf subdivisies al niet toereikend voor een finaleplaats. „Ik wil er even tussenuit”, verzuchtte ze.

Aan het einde van de dag bleek Wevers achter de acht finalisten als derde reserve voor de finale te zijn geëindigd. Daarop liet Meijer weten dat er overleg volgde om haar kansen op deelname in te schatten. De finale is op dinsdag 3 augustus.

Nu ze in Tokio blijft kan ze mogelijk donderdag haar zus Lieke in actie zien in de meerkampfinale. Die is daarvoor eerste reserve. Eythora Thorsdottir staat als tweede reserve op de lijst.

Toussaint ondanks mislukte aantik naar finale 100 rug

5.32 uur: Zwemster Kira Toussaint heeft op de Olympische Spelen de finale gehaald van de 100 meter rugslag. De 27-jarige Toussaint plaatste zich met een tijd van 59,09 seconden als zevende voor de finale van dinsdagochtend. De houdster van het Nederlands record (58,65) kon zich op het einde van haar race zelfs een foutje permitteren.

„Wat deed ik eigenlijk, ik weet het niet eens precies”, aldus Toussaint, die al een paar meter voor de muur dacht dat ze er was en daardoor een flink stuk moest ’uitdrijven’ richting de aantikplaat. „Ik finishte volgens mij een slag te vroeg. Maar ah joh, ik zit erin. In de finale heb ik niets te verliezen. Ik lig in baan 1, ik ga er gewoon voor.”

Maaike de Waard redde het niet. Met 1.00,49 eindigde ze als laatste in de halve finales.

Organisatie meldt 16 nieuwe besmettingen rondom Olympische Spelen

5.23 uur: De organisatoren van de Olympische Spelen hebben zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld de in verband kunnen worden gebracht met de Spelen. Ze hebben alleen gezegd dat het in drie van de zestien gevallen om atleten gaat.

De identiteit van de positief geteste personen is niet bekendgemaakt. De organisatie heeft alleen gemeld dat het niet om Japanners ging.

Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal Covid 19-gevallen gelinkt aan de Olympische Spelen sinds 1 juli op 148. In de regio van Tokio is nog de noodtoestand van kracht door de coronapandemie.

Judoka Verhagen na ippon in golden score naar tweede ronde

5.14 uur: Sanne Verhagen heeft zich op de Olympische Spelen met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van de klasse tot 57 kilogram. De 28-jarige Verhagen versloeg de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser in de golden score op ippon.

Na ruim anderhalve minuut in de verlenging wist Verhagen haar dertien jaar oudere opponente op de rug te krijgen. De 41-jarige Filzmoser kreeg bij het verlaten van de tatami applaus van de aanwezigen in de Nippon Budokan; voor de veterane was het de laatste wedstrijd van haar loopbaan.

Verhagen neemt het in de tweede ronde op tegen Nora Gjakova uit Kosovo, de mondiale nummer 5. Zelf is Verhagen de nummer 28 van de wereld. De Nederlandse, die ook meedeed aan de Spelen van Rio de Janeiro, kreeg pas een maand geleden te horen dat ze naar Tokio mocht.

Badmintonduo Piek/Tabeling sluit gemengd dubbel af met zege

4.58 uur: Het badmintonduo Selena Piek/Robin Tabeling heeft bij de Olympische Spelen in Tokio het gemengd dubbel afgesloten met een zege in de laatste groepswedstrijd. Na twee nederlagen kon het duo de kwartfinales al niet meer halen.

Piek en Tabeling wonnen met 21-9 21-4 van het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany. De partij was al na 19 minuten afgelopen.

Het Nederlandse duo verloor eerder van de Chinezen Siwei Zheng en Yaqiong Huang, nummers 1 van de wereld en regerend wereldkampioenen. Daarvoor waren ze gestart met een nederlaag tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea.

Piek komt later op maandag nog in actie in het vrouwendubbel met Cheryl Seine

Canadese zwemster Mac Neil onttroont Sjöström op 100 vlinder

3.58 uur: De Canadese zwemster Maggie Mac Neil heeft Sarah Sjöström onttroond als olympisch kampioene op de 100 meter vlinderslag. De 21-jarige Mac Neil, geboren in China, tikte in de finale in Tokio als eerste aan in 55,59 seconden. Het zilver ging naar de Chinese Yufei Zhang (55,64), Emma McKeon uit Australië pakte het brons (55,72).

Sjöström, de olympisch kampioene van Rio 2016, eindigde als zevende in 56,91. De 27-jarige Zweedse brak in februari een elleboog tijdens een valpartij op het ijs in Stockholm. Sjöström moest een operatie ondergaan, maar lag enkele weken later al weer in het zwembad.

De houdster van het wereldrecord op de 100 vlinder (55,48) voelt zich in Tokio nog niet 100 procent. Ze richt zich vooral op de 50 meter vrije slag, het sprintnummer waarop ze de concurrentie wil aangaan met onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.

Handboogschutters in kwartfinales Spelen tegen Groot-Brittannië

3.54 uur: De Nederlandse handboogschutters nemen het in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in de kwartfinales op tegen Groot-Brittannië. De Britten versloegen Indonesië in de achtste finales met 6-0. De kwartfinale staat gepland voor 07.54 uur Nederlandse tijd.

Voor Nederland komen Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma in actie. Ze kwalificeerden zich als nummer 2 van de voorronde rechtstreeks voor de kwartfinales.

Wijler pakte zaterdag met Gabriela Schloesser zilver in de gemengde landenwedstrijd. Het betekende de eerste medaille voor Nederland op de Spelen van Tokio.

Goede start Zwetsloot, ook Oldebeuving mag hopen op finale

2.57 uur: Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldebeuving hebben hun kwalificaties erop zitten. Vooral Zwetsloot maakte indruk, zij staat na tien van de twintig deelnemers eerste en lijkt daarmee zeker van een plek bij de laatste acht. Ze heeft een score van 13,48 punten neergezet.

Voor Oldebeuving (8,70 punten) wordt het iets spannender. Zij staat momenteel vierde en moet hopen dat er niet meer dan vier van de tien overige deelnemers een betere score neerzetten.